Boğaz'a akın ettiler! Günlerce sürüyor, milyonlarca lira harcıyorlar
Yurtdışından gelen çok sayıda çift, Boğaz’daki lüks mekanlarda milyonluk düğünlere imza atıyor. Son 1 ayda yapılan düğünlerin bütçeleri ise 2 ile 17 milyon lira arasında değişiyor
İstanbul, yabancıların düğün için bir numaralı adresi oldu. Boğaz'ın eşsiz atmosferinde bir ömür mutluluğa 'evet' demek isteyen İranlı ve Lübnanlı çiftler, kesenin ağzını açtı. Çubuklu 29, Çırağan Palace Kempinski ve Esma Sultan Yalısı; Ortadoğulu gelin ile damatların gözdesi haline geldi. Çiftler, sadece mekan için 2 milyon lirayı gözden çıkarırken yaz başından beri gerçekleşen en yüksek bütçeli düğün ise 17 milyon lirayı bulan İran düğünü oldu..
DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR...
Çırağan Palace Kempinski'de 3 gün 3 gece süren düğünde dünyaca ünlü Rumen şarkıcı İnna, sahne aldı. Her detayda kendi kültürlerinden izler isteyen turistler, Türk kültürüne dair motifleri ve şarkıcıları da en mutlu günlerinde görmeyi arzu ediyor. İstanbul'daki görkemli düğünlerinde semazen gösterisine de yer veren İranlı ve Lübnanlı çiftler, Murat Boz gibi çok sayıda Türk şarkıcıyla da anlaşarak konuklarına muhteşem bir eğlence sunuyor. (TAKVİM)
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