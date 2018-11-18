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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Boğaz yakan zarf kapandı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Boğaz yakan zarf kapandı

GİRNE Amerikan Üniversitesi’nin Zeytinburnu’ndaki binasına 4 Temmuz 2018 günü göndericisi belli olmayan kapalı bir zarf gönderildi. Üniversitenin Türkiye Genel Koordinatörü Hüseyin Ata zarfı açtığında içinden 3 sayfa kâğıt çıktı. Kâğıtların üzerinde farklı dillerde yazılar yazıyordu...

Ata, yazı dilini tespit etmek için kurumda bulunan tercüman Elvina Gulverdiyeva’yı çağırdı. Yazıyı incelerken bir süre sonra boğazında yanma ve kuruma başladı. Bunun üzerine zarfla birlikte emniyete gitti. Şikâyetinde “Zarfın üzerinde Almanya posta mührü vardı. Zarfı gönderen meçhul kişi ve kişilerden şikâyetçiyim” dedi. Durum nöbetçi savcıya haber edildi. Zarf ve içindeki kâğıtlar gerekli incelemenin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık olayla ilgili ‘yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler ile yaralamaya teşebbüs ve zehirli maddi imal etme’ suçlarından soruşturma başlattı.

‘ENFEKSİYON BULUNMADI’

Adli Tıp Kurumu zarf ve kâğıtlar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda insan sağlığına zararlı herhangi bir maddenin bulunmadığını saptadı. Şikâyetçiler üzerinde yapılan muayenelerde de enfeksiyon hastalıkları tespit edilmedi. Bunun üzerine savcılık soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında bilinmeyen bir dille yazılmış notlar bulunan meçhul bir kişi tarafından posta yoluyla gönderilen kapalı zarfın, müştekileri yaralama kastı ile gönderildiğine dair somut bir delilin mevcut olmadığı belirtildi.

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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