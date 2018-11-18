Boğaz yakan zarf kapandı
GİRNE Amerikan Üniversitesi’nin Zeytinburnu’ndaki binasına 4 Temmuz 2018 günü göndericisi belli olmayan kapalı bir zarf gönderildi. Üniversitenin Türkiye Genel Koordinatörü Hüseyin Ata zarfı açtığında içinden 3 sayfa kâğıt çıktı. Kâğıtların üzerinde farklı dillerde yazılar yazıyordu...
Ata, yazı dilini tespit etmek için kurumda bulunan tercüman Elvina Gulverdiyeva’yı çağırdı. Yazıyı incelerken bir süre sonra boğazında yanma ve kuruma başladı. Bunun üzerine zarfla birlikte emniyete gitti. Şikâyetinde “Zarfın üzerinde Almanya posta mührü vardı. Zarfı gönderen meçhul kişi ve kişilerden şikâyetçiyim” dedi. Durum nöbetçi savcıya haber edildi. Zarf ve içindeki kâğıtlar gerekli incelemenin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık olayla ilgili ‘yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler ile yaralamaya teşebbüs ve zehirli maddi imal etme’ suçlarından soruşturma başlattı.
‘ENFEKSİYON BULUNMADI’
Adli Tıp Kurumu zarf ve kâğıtlar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda insan sağlığına zararlı herhangi bir maddenin bulunmadığını saptadı. Şikâyetçiler üzerinde yapılan muayenelerde de enfeksiyon hastalıkları tespit edilmedi. Bunun üzerine savcılık soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında bilinmeyen bir dille yazılmış notlar bulunan meçhul bir kişi tarafından posta yoluyla gönderilen kapalı zarfın, müştekileri yaralama kastı ile gönderildiğine dair somut bir delilin mevcut olmadığı belirtildi.
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