Boğaz ağrısını geçirmek için neler yapılabilir?

Çoğu boğaz ağrısına soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar neden olur. Sıklıkla burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, hafif ateş ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Boğaz ağrısı ile tahrişin neden olduğu; yutkunma, yeme ve konuşma güçlüğü yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Ancak bazı noktalara dikkat ederek boğaz ağrısından kurtulmak mümkün. Eğer boğaz ağrınız kronikleşmediyse boğaz ağrısından kendi imkanlarınızla da kurtulabilirsiniz.

Sıvı tüketimini artırmak gerekir.



Sigara, kirli hava gibi boğazı tahriş edici nedenlerden uzak durulmalı.



Tozlu ev ortamı hem alerji yönünden hem de hastalığı direkt etkileme yönünden zararlıdır.



Boğazın irritasyonunda, evde kullanılacak gargara, sprey ve pastiller faydalıdır. Bunları mutlaka doktor gözetiminde kullanmak gerekir.



Tüketilen içeceğin çok sıcak ya da çok soğuk olması zararlıdır, ılık içilmelidir. Yutulması kolay olan yiyecekler; püre, pilav, makarna, lapa gibi besinler yenilmelidir.



Gece uyunulan ortamın çok kuru bir havaya sahip olmaması gerekir. Kalorifer peteğinin üzerine havlu konularak ya da sobanın üzerinde bir çaydanlık kaynatılarak odayı nemlendirmek mümkündür.



Gargara: 1 çay bardağı suya 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve bu çözeltiden günde birkaç kez gargara yapın. Bu, iltihaplı boğaz dokusundan fazla sıvının çekilmesine yardımcı olur.

Boğaz pastilleri: over-the-counter boğaz pastilleri ve sert şeker boğaz ağrısı ağrı yardımcı olabilir.

Boğaz spreyleri: Bunlar boğazın uyuşmasına yardımcı olabilir.



Ballı çay: Balın boğaz tahrişini rahatlattığı gösterilmiştir ve yumuşak bir çaydan gelen sıcak su aynı şeyi yapabilir.

Ağrının giderilmesinde etkili yöntemlerden biri ısı uygulamasıdır. Boğazın sıcak tutulması, hassas lenf düğümlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir. Acıyı hafifletmek için boynunuzda sıcak bir kompres kullanın. Sıcak suda ıslatılmış havlu, bir ısıtma yastığı veya sıcak su şişesi.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN 5 BİTKİ ÇAYI

Adaçayı

1 bardak kaynamış suya 2-3 tutam adaçayı ilave edip 10-15 dakika ağzını kapatarak demlenmesine izin verin. Günde 2 fincan kadar tüketebilirsiniz.

Nane çayı

Nane çayının içeriğinde bulunan uçucu bileşenler boğazın yumuşamasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı oluyor.



Nar kabuğu

Narın kabuğunda bulunan polifenolik bileşenler boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin etkinliğini azaltarak boğaz ağrısına çözüm olabiliyor. 2 çay kaşığı kurutulmuş nar kabuğunu, üzerine 1 bardak su ilave ederek kapalı ve mümkünse cam bir fincanda 10 dakika demleyerek içebilirsiniz.



Karanfil

Çoğunlukla ağızdaki kokuyu gidermek amacıyla kullanılan karanfil, boğaz yolu enfeksiyonlarında ise antiseptik ve ağrı giderici olarak görev alıyor. Çiğneyerek tüketebileceğiniz gibi günlük olarak içilen çayların içerisine de karanfil ilave edebilirsiniz.



Meyan kökü

İçeriğinde bulunan saponin tipi bileşenler boğazda oluşan balgamın sıvılaşmasını sağlayarak atılmasına yardımcı oluyor. 3 bardak suya, 3 tatlı kaşığı meyan kökü ilave edip, 15 dakika demledikten sonra tüketin.