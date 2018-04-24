Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte boğaz ağrısına adaçayının etkisi

Adaçayının zihni temizlediği ve hafızayı güçlendirdiği söylenir. Aslında bitkiyle zihin arasında bir bağlantı olabilir. Araştırmacılar Salvia officinalis’in yağının asetilkolinesteraz’ı, Alzheimer hastalarının ilaçlarının hedefi olan bir enzimi önlediğini gösterir. Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar ve insanlar üzerinde yapılan denemeler adaçayının ruh halini iyileştirebildiğini ve aynı zamanda hem sağlıklı yetişkinlerde, hem de Alzheimer hastalarında bilişselliği güçlendirdiğini iddia eder. Adaçayı çayı uzun yıllardır boğaz ağrısı için içilir; hem de öksürük ve soğuk algınlığı için gargara olarak kullanılır. Adaçayının boğaz ağrısını dindirmekte çok etkili olduğu bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Akut boğaz ağrısı şikayeti olan 286 hastayla yapılan bir klinik çalışma 3 gün boyunca verilen yüzde 15 oranında adaçayı spreyinin plasebo grubuna oranla daha çok rahatlamaya yol açtığını göstermiştir. Semptomal iyileşme ilk uygulamadan 2 saat sonra başlamıştır. Benzer sonuçlar, ekinezya/adaçayı spreyini kullanan grupla bir klorheksidin/lidokain spreyi kullanan grup arasında yapılan ve akut boğaz ağrısı şikayetine sahip 154 hastayı kapsayan bir çalışmada da ortaya çıkmıştır. Alman sağlık yetkilileri de geleneksel kullanıma ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak adaçayının aşırı terleme tedavisinde işe yaradığını onaylar. Adaçayının düşük ostrojenik özelliğe sahip olması mümkündür ki bu durum, menopoza eşlik eden gece terlemelerini azaltmasını açıklar. 8 haftalık bir çalışma 1 gram taze adaçayının gece terlemelerini azaltma konusunda plasebo grubuna üstün geldiğini göstermiştir. Adaçayı genellikle ani ateş basmasına ve gece terlemesine karşı ve aynı zamanda hafızayı ve ruh halini güçlendirmek amacıyla diğer bitkilerle beraber kullanılır.

Adaçayı hazmı kolaylaştırmak, sindirim enzimlerini harekete geçirmek ve bağırsak kramplarını hafifletmek için kullanılır; bu nedenle fasulye gibi gaz üreten gıdalarla beraber alınır. Adaçayı anti bakteriyel faaliyet gösterir; bu durum mide iltihabı ve diğer ikincil derecedeki enfeksiyonlar için kullanılmasını açıklar.

ADAÇAYI GARGARASI BOĞAZ AĞRISINA BİREBİR

Otuz gram kurutulmuş adaçayı yaprağını otuz gram kurutulmuş kekik yaprağıyla bir kahve öğütücüde karıştırın. Ardından bir kavanozun çeyreğine 400 gr emla sirkesiyle beraber dökün. Çalkalayın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. 14 gün bekleyin ve arada bir çalkalayın. Süzün ve koyu bir şişeye koyun. Bu ağız gargarası boğaz ağrıları ve taze nefes için birebirdir.

Kullanım Şekli:

ÇAY: 1 bardak suya 1 çay kaşığı kadar adaçayı koyun ve 10 dakika bekleyin. Süzün. İçin ya da boğaz ağrısı için gargara yapın.

KAPSÜL: Günde iki defa 500 mg adaçayı yaprağı.

TENTÜR: Günde iki defa 2 ml’lik alın ya da üretici talimatlarını izleyin. 5 ml’lik tentür 1 bardak suya da eklenebilir ya da günde 3 defa gargara olarak kullanılabilir.

Uyarılar

Mutfakta belirli miktarda adaçayı kullanmak güvenlidir ancak yağında bulunan tüjonlardan dolayı yüksek miktarlarda tüketilmemesi gerekir. Tavsiye edilen miktarları aşmayın. Adaçayının alkol ekstresinin tüjon oranı suyla yapılandan fazladır. Bu nedenle dahili olarak 1-2 haftadan fazla alınmamalıdır. Suda seyreltilmiş ve gargara olarak hazırlanmış tentürü güvenlidir. Adaçayını hamilelik boyunca dahili olarak tüketmeyin.