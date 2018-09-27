Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelecek şeyler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelecek şeyler
GeriGündem Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelecek şeyler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.09.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelecek şeyler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelecek şeyler

Boğaz ağrısına iyi gelecek bitkiler, soğuk hava dalgasının başladığı sonbahar ayları itibariyle internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer buldu. Boğaz ağrısını dindirmek için ilaç kullanmak yerine alternatif tıp yöntemini tercih etmek isteyen vatandaşlar, bu hususta en etkili yöntemleri sorguluyor. Peki, boğaz ağrısına neler iyi gelir? İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bitkisel tarifler

Hastalıklara ilaç kullanmadan alternatif tıp yöntemleri ile yanıt arayan birçok vatandaş, boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna yanıt arıyor. Birden fazla yöntemin kullanıldığı boğaz ağrısı için etkili yöntemlerden birisinin de ada çayı olduğu biliniyor. Peki, boğaz ağrısına iyi gelecek yöntem nedir? İşte, kolay yöntemler ve detaylı bilgiler

BOĞAZ AĞRISININ İLACI: ADA ÇAYI

Adaçayı tıbbi olarak birçok şifa geleneğinde yerini aldı. Eski Mısırlılar adaçayının doğurganlığı arttırdığına inanırlardı. Yunanlılar adaçayını, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonu için içerlerdi. Hindistan’da bitkisel şifacılar hastalarına ağız ve boğaz ağrıları ve aynı zamanda hazımsızlık şikayetleri için adaçayı verirlerdi.

Fransızlar ise bitkiye “her şeye iyi” anlamına gelen toute bonne adını vermişlerdi. Adaçayı öksürük, soğuk algınlığı, başağrısı ve aynı zamanda kanı temizlemek için verilirdi. Sararan dişleri beyazlatmak için de adaçayı çiğnenirdi.

Modern bitki şifacıları adaçayını öksürük, soğuk algınlığı ve bronşit için önerirler. Sıcak adaçayı çayı boğaz ağrılarına ve bademcik iltihabına iyi gelebilir. Adaçayı aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, menopoz belirtilerine ve bunamayı yavaşlatmaya da iyi gelir.

Ada çayı: Boğaz ağrısı, Soğuk algınlığı ve öksürük, Hafıza, Menopoz, Aşırı Terleme rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRDİĞİ KANITLANDI

Adaçayı çayı uzun yıllardır boğaz ağrısı için içilir; hem de öksürük ve soğuk algınlığı için gargara olarak kullanılır. Adaçayının boğaz ağrısını dindirmekte çok etkili olduğu bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Akut boğaz ağrısı şikayeti olan 286 hastayla yapılan bir klinik çalışma 3 gün boyunca verilen yüzde 15 oranında adaçayı spreyinin plasebo grubuna oranla daha çok rahatlamaya yol açtığını göstermiştir. 

Semptomal iyileşme ilk uygulamadan 2 saat sonra başlamıştır. Benzer sonuçlar, ekinezya/adaçayı spreyini kullanan grupla bir klorheksidin/lidokain spreyi kullanan grup arasında yapılan ve akut boğaz ağrısı şikayetine sahip 154 hastayı kapsayan bir çalışmada da ortaya çıkmıştır.

TEDAVİ AMACIYLA NASIL KULLANILIR?

Ada çayı tedavisi için birçok kullanım şekli bulunmaktadır. Boğaz ağrısı amacıyla aşağıdaki yöntem kullanılabilir;

ÇAY: 1 bardak suya 1 çay kaşığı kadar adaçayı koyun ve 10 dakika bekleyin. Süzün. İçin ya da boğaz ağrısı için gargara yapın.

KAPSÜL: Günde iki defa 500 mg adaçayı yaprağı.

TENTÜR: Günde iki defa 2 ml’lik alın ya da üretici talimatlarını izleyin. 5 ml’lik tentür 1 bardak suya da eklenebilir ya da günde 3 defa gargara olarak kullanılabilir

BOĞAZ GARGARASI NASIL YAPILIR?

Otuz gram kurutulmuş adaçayı yaprağını otuz gram kurutulmuş kekik yaprağıyla bir kahve öğütücüde karıştırın. Ardından bir kavanozun çeyreğine 400 gr emla sirkesiyle beraber dökün. Çalkalayın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. 14 gün bekleyin ve arada bir çalkalayın. Süzün ve koyu bir şişeye koyun. Bu ağız gargarası boğaz ağrıları ve taze nefes için birebirdir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir'de fırtınaya karşı kırmızı alarm

Prof. Dr. Kadıoğlu anlattı: O sırada dışarı çıkmayın...

Acılı baba: Yakında açıklanacak

İlk yolcu testi yapıldı... Yüzler gülüyor