Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelecek şeyler

Hastalıklara ilaç kullanmadan alternatif tıp yöntemleri ile yanıt arayan birçok vatandaş, boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna yanıt arıyor. Birden fazla yöntemin kullanıldığı boğaz ağrısı için etkili yöntemlerden birisinin de ada çayı olduğu biliniyor. Peki, boğaz ağrısına iyi gelecek yöntem nedir? İşte, kolay yöntemler ve detaylı bilgiler

BOĞAZ AĞRISININ İLACI: ADA ÇAYI

Adaçayı tıbbi olarak birçok şifa geleneğinde yerini aldı. Eski Mısırlılar adaçayının doğurganlığı arttırdığına inanırlardı. Yunanlılar adaçayını, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonu için içerlerdi. Hindistan’da bitkisel şifacılar hastalarına ağız ve boğaz ağrıları ve aynı zamanda hazımsızlık şikayetleri için adaçayı verirlerdi.

Fransızlar ise bitkiye “her şeye iyi” anlamına gelen toute bonne adını vermişlerdi. Adaçayı öksürük, soğuk algınlığı, başağrısı ve aynı zamanda kanı temizlemek için verilirdi. Sararan dişleri beyazlatmak için de adaçayı çiğnenirdi.

Modern bitki şifacıları adaçayını öksürük, soğuk algınlığı ve bronşit için önerirler. Sıcak adaçayı çayı boğaz ağrılarına ve bademcik iltihabına iyi gelebilir. Adaçayı aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, menopoz belirtilerine ve bunamayı yavaşlatmaya da iyi gelir.

Ada çayı: Boğaz ağrısı, Soğuk algınlığı ve öksürük, Hafıza, Menopoz, Aşırı Terleme rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRDİĞİ KANITLANDI

Adaçayı çayı uzun yıllardır boğaz ağrısı için içilir; hem de öksürük ve soğuk algınlığı için gargara olarak kullanılır. Adaçayının boğaz ağrısını dindirmekte çok etkili olduğu bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Akut boğaz ağrısı şikayeti olan 286 hastayla yapılan bir klinik çalışma 3 gün boyunca verilen yüzde 15 oranında adaçayı spreyinin plasebo grubuna oranla daha çok rahatlamaya yol açtığını göstermiştir.

Semptomal iyileşme ilk uygulamadan 2 saat sonra başlamıştır. Benzer sonuçlar, ekinezya/adaçayı spreyini kullanan grupla bir klorheksidin/lidokain spreyi kullanan grup arasında yapılan ve akut boğaz ağrısı şikayetine sahip 154 hastayı kapsayan bir çalışmada da ortaya çıkmıştır.

TEDAVİ AMACIYLA NASIL KULLANILIR?

Ada çayı tedavisi için birçok kullanım şekli bulunmaktadır. Boğaz ağrısı amacıyla aşağıdaki yöntem kullanılabilir;

ÇAY: 1 bardak suya 1 çay kaşığı kadar adaçayı koyun ve 10 dakika bekleyin. Süzün. İçin ya da boğaz ağrısı için gargara yapın.



KAPSÜL: Günde iki defa 500 mg adaçayı yaprağı.



TENTÜR: Günde iki defa 2 ml’lik alın ya da üretici talimatlarını izleyin. 5 ml’lik tentür 1 bardak suya da eklenebilir ya da günde 3 defa gargara olarak kullanılabilir

BOĞAZ GARGARASI NASIL YAPILIR?

Otuz gram kurutulmuş adaçayı yaprağını otuz gram kurutulmuş kekik yaprağıyla bir kahve öğütücüde karıştırın. Ardından bir kavanozun çeyreğine 400 gr emla sirkesiyle beraber dökün. Çalkalayın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. 14 gün bekleyin ve arada bir çalkalayın. Süzün ve koyu bir şişeye koyun. Bu ağız gargarası boğaz ağrıları ve taze nefes için birebirdir.