Boğaz 6 saat kapalı
İSTANBUL Boğazı, bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup yelken yarışları için bugün 6 saat deniz trafiğe kapatılacak.
Boğaz’ı bu kadar uzun süre kapatan tek yarış olan ve yarın da devam edecek organizasyonda en az 60 tekne yarışacak. Ülke ekonomisine 28 milyon Euro’luk bir destek sağlayan yarışlar, birçok ülkeden de naklen yayınlanacak. 17 sene önce kendi girişimleriyle bu yarışları başlatan yelkenci Orhan Gorbon, önemini şöyle anlattı: “Yelkene meraklı olduğum için dünya çapında bir yelken yarışı organize etmek istedim. O yıllarda bir banka ile görüştüm ve yarışın Boğaz’da olmasına karar verdik. Öncelikle buna imkân sağlayan tüm devlet kurumlarına teşekkür ediyoruz. İstanbul Boğaz’ı sadece tankerlerin geçiş alanı olmamalı, spor için de kullanılmalı. Bize ayrılan süreyi güzel değerlendiriyoruz. Boğaz’ı motor kullanmayan, tamamen çevreci, rengarenk teknelerle donatıyoruz. İstanbul çok tanınan bir şehir ama Boğaz’daki yelkenlileri daha da tanınmalı. Biz bu boşluğu dolduruyoruz. Yabancılar İstanbul trafiğini çok iyi biliyor. Yelkenli tekneler onlar için hoş bir sürpriz oluyor.”
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