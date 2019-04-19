Boğayı tüfekle başından vuran şüpheli hakkında yeni gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoğayı tüfekle başından vuran şüpheli hakkında yeni gelişme
GeriGündem Boğayı tüfekle başından vuran şüpheli hakkında yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
19.04.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Boğayı tüfekle başından vuran şüpheli hakkında yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğayı tüfekle başından vuran şüpheli hakkında yeni gelişme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kesime götürülürken kaçan boğayı başından tüfekle vuran Serkan Ç. polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Siverek'te kasaplık yapan Serkan Ç., satın aldığı boğayı dün sabah kesime götürmek istedi. Ancak boğa, Saraykent Mahallesi'ndeki kesimhaneye yaklaşıldığı sırada kaçtı. Serkan Ç. ile beraberindekiler, boğayı kovalamaya başladı. Kovalamacayı hafif ticari araçla sürdüren Serkan Ç. bir türlü yakalayamadığı boğayı, 36 Nolu Sokak'ta tüfek ile başından vurdu. Yaralı halde yığılan boğayı sokak ortasında kesip, olay yerinden ayrıldı.

Boğanın kaçma ve vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin haberlere konu olması üzerine harekete geçen polis Serkan Ç.'yi gözaltına aldı. Boğayı vurduğu tüfeğe el konulan Serkan Ç. hakkında 'genel güvenliği tehlikeye atmak', 'meskun mahalde silah sıkmak' ve 'hayvana eziyet' suçlarından işlem yapıldı. Polis tarafından ifadesi alınan Serkan Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Önemli mesaj: 'Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır'

Sadece bir ev almak istemişti! İki arsa, bir daire, 208 bin Euro, 595 bin TL

Dün Türkiye o öğretmeni konuşmuştu... O anları anlattı

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş