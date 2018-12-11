Boğasının saldırısına uğradı... .'Ucuz yırttık' dedi
Niğde’de ahırda ineklerine yem veren adam, boğanın saldırısına uğradı. Olayı küçük yaralarla atlatan Şaban Akkoyun, güvenlik kamera görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde 'Ucuz yırttık' notuyla paylaştı.
Niğde'de besicilik yapan Şaban Akkoyun, sabah saatlerinde ineklerine yem vermek için ahıra girdi. Yemleri verdikten sonra ahırdan çıkmaya hazırlanan Akkoyun, ahırın ortasında duran boğanın huysuzlandığını fark etti ve elindeki sopayla uzaklaştırmaya çalıştı. Boğanın saldırısı sonrasında duvara sıkışan Akkoyun güçlükle ayağa kalkarak ahırdan çıktı.
Olayı küçük yaralarla atlatan Şaban Akkoyun, güvenlik kamera görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde kendi hesabından 'Ucuz yırttık' notuyla paylaştı.
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