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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Rize'de ilginç anlar! Hakemler bile ona engel olamadı…

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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda düzenlenen 25. Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali’nde boğası ile güreşlere katılan 55 yaşındaki Nurten Aykut büyük ilgi gördü. Sahaya inerek boğasını motive etmeye çalışan Aykut'u hakemler de arenadan uzaklaştıramadı.

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  • Boğa güreşlerinde onu hakemler bile arenadan uzaklaştıramadı
  • Boğa güreşlerinde onu hakemler bile arenadan uzaklaştıramadı
  • Boğa güreşlerinde onu hakemler bile arenadan uzaklaştıramadı
  • Boğa güreşlerinde onu hakemler bile arenadan uzaklaştıramadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

25. Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde 68 boğa boy gösterdi. Galler Düzü mevkinde gerçekleşen boğa güreşlerinde Rize, Artvin ve Erzurum'dan gelen boğalar ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 5 kategoride yarıştı. Güreşleri Çamlıhemşin Kaymakamı Soner Divli, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kimi vatandaşlar güreşleri kucaklarında bebekleriyle, kimileri ise yatarak izledi.

GÜREŞLERİN GÖZDESİ "KARABELA" VE "NURTEN TEYZE" OLDU

Boğa güreşlerinde en çok ilgiyi ise 'Karabela' adlı boğası ile güreşlere katılan 55 yaşındaki Nurten Aykut gördü. Boğasıyla beraber o heyecanı yaşayan ve bunu sahaya yansıtan Nurten Aykut herkesin beğenisini topladı. Aykut, boğası Karabela güreştiği sırada yanına kadar giderek ona taktik verdi. Güreşen boğaların zaman zaman ona dönmesi yürekleri ağza getirse de o hiç aldırış etmeden boğasını motive etmeye devam etti. Bir ara hakemin gelip Nurten Aykut’u çekiştirerek boğadan uzaklaştırmaya çalışması herkesi güldürse de hakemin çabası Aykut’u boğasından uzaklaştıramadı.

5 yıldır baktığı boğasını evladı gibi sevdiğini dile getiren Aykut, “Çok heyecanlı oldu güreş. Benim umudum vardı, evelallah hiç umudumu kesmedim. Çocuklarımdan ayırt etmem, evlat gibi büyüttüm çok seviyorum. 28 yıldır ben boğacılık yapıyorum. Karabela 5 yaşında, 5 yıldır bakıyorum. Daha önce 3 tane pehlivan çıkarttım, bu 4’cü çıkacak buradan” dedi.

“NURTEN TEYZE BOĞASINDAN DAHA ÇOK OLAYIN İÇİNDE”

Güreşleri ilk kez izlemeye gelen Osman Yetimoğlu, artık kesinlikle kaçırmayacağını dile getirerek, “Bu yıl buraya ilk kez katılıyorum. Bundan sonraki yıllarda bu heyecanı kaçırmamaya çalışacağım. Gayet iyi. Nurten teyze zaten çok iyi. Boğayı çok iyi yetiştirmiş. Boğadan çok olayın içinde olmaya çalıştığı için yarış galiba erken bitti. Nurten teyze cesaret hapı içmiş herhalde, boğaların içine çok gidiyor. Olayın içinde fazla var” şeklinde konuştu.

 

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