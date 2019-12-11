Bodyguardların dövdüğü emlakçı, yaşam savaşını kaybetti

Olay, 6 Aralık günü sabah saatlerinde meydana geldi. Emlakçılık yapan Tevfik Demir ile Ertan Köse arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ertan Köse, iddiaya göre Tevfik Demir'i darbetmesi amacıyla bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak ile anlaştı.

Olay günü evinden çıkan Demir'in arkasından yaklaşan Kılıç ve Burak, başına sert cisimle vurup darbetti. Ağır yaralanan Tevfik Demir, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak ile onları azmettirdiği öne sürülen Ertan Köse'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, geçen cumartesi günü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede 5 gündür tedavisi süren Tevfik Demir, dün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Antalya'nın Serik ilçesine götürüldü.