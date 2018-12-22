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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUĞLA (İHA)
22.12.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Bodrum’un suyu azaldı! Yapılan inceleme herkesi şoke etti…

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Bodrum’un içme ve kullanma suyunu sağlayan Mumcular Barajı’nı besleyen derenin üzerine kaçak su bendi yapıldığı ortaya çıktı

Bodrum Yarımadasının içme, kullanma suyu ile bölgedeki tarımsal sulamada kullanılan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesinin düşüklüğü sonrası yapılan incelemede, baraja su taşıyan derenin üzerine kaçak su bendi yapıldığı ortaya çıktı.

BARAJI BESLEYEN DERE ÜZERİNE BENT YAPILMIŞ

Son üç yıldır Mumcular Barajındaki su seviyesindeki düşüklük dikkat çekilirken, bölgenin yağış almasına rağmen su seviyesindeki oranın yükselmemesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve DSİ yetkilileri sorunun kaynağını araştırdı. Yapılan araştırmalarda baraja su taşıyan yağmur sularının bulunduğu bölgelerdeki derelerde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde barajı besleyen derenin üzerine taşlarla örülmüş su bendi bulundu. Adeta göle dönen ve suyun bentte tutularak başka alanlara yönlendirildiği ortaya çıktı.

MUSKİ DSİ’YE YAZI İLE BİLDİRDİ

Mumcular Barajı’nı besleyen dere üzerine kaçak yapıldığı öğrenilen su bendi ile ilgili MUSKİ tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne bilgi yazısı gönderildi. Yazıda barajı besleyen derenin üzerine yapılan su bendinin baraj yerine başka alanlara yönlendirildiği belirtilerek bir an önce yıkılması gerektiği ifade edildi. Kaçak su bendinin Bodrum Kaymakamlığı onayı ile yıkılması gerekiyor.

Bodrum’un suyu azaldı Yapılan inceleme herkesi şoke etti…

DOLULUK ORANI YÜZDE 11

29 yıldır Bodrum ilçesinde içme suyu kaynağını oluşturan baraj, geçen yaz aylarında su seviyesinin yüzde 5'lere kadar düşmesi nedeniyle kapatılarak su alınamamıştı. 19 milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son 6 yılda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken bu yılda Kasım ayı sonu itibari ile doluluk oranının yüzde 11’ler seviyesinde olduğu öğrenildi.

Bodrum’un suyu azaldı Yapılan inceleme herkesi şoke etti…

ÖNLEM ALINMAZSA KURUMA TEHLİKESİ VAR

Mumcular barajını besleyen dere üzenine yapılan kaçak bendin kış sezonunda yıkılması istenirken, yıkılmazsa önümüzdeki yaz sezonunda tehlikenin boyutunun artacağı açıklandı. Kış sezonundaki yağışlar ile su seviyesinin kritik seviyenin üstüne çıkması beklenirken, aksi taktirde su sıkıntısının yaşanabileceği belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018)
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