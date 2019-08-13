Bodrum’un pahalı olduğu iddiaları... 'Büyük haksızlık yapılıyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum’un pahalı olduğu iddiaları... 'Büyük haksızlık yapılıyor'
GeriGündem Bodrum’un pahalı olduğu iddiaları... 'Büyük haksızlık yapılıyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.08.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Bodrum’un pahalı olduğu iddiaları... 'Büyük haksızlık yapılıyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrum’un pahalı olduğu iddiaları... 'Büyük haksızlık yapılıyor'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye’nin en gözde tatil cenneti olan Bodrum’un pahalı olduğunu iddia ederek, bu tür haberlerle insanları Bodrum’dan uzaklaştırmaya çalışanlara cevap verdi. Bodrum’da her keseye, her bütçeye tatil imkanı olduğunu söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’a büyük haksızlık yapılıyor” dedi.

Bodrum’un bir huzur kenti olduğunu ve insanların burada çağdaş ve güvenli bir şekilde yaşadığını belirten Başkan Aras, “Bodrum’u karalayan olumsuz eleştirilerin pek çoğu gerçeği yansıtmıyor. Bodrum herkese, kucak açan, her gelir grubundan, her siyasi görüşten, her ırktan, her dinden insanı kucaklayan bir yer. Bu binlerce yıldır böyle oldu, böyle olmaya devam edecek.” dedi.

HİÇ KİMSE BODRUM’DA TATİL YAPMAKTAN ÇEKİNMESİN

Bodrum’un kesinlikle pahalı bir turizm beldesi olmadığını söyleyen Aras, “Burada her bütçeye, her beğeniye uygun bir restoran, plaj, konaklama tesisi ya da eğlence mekanı bulunur” diyerek şöyle devam etti:

“Bodrum’dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti yaratmaya çalışan bir kesim var. Aynı şekilde pahalılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyoruz. Oysa Bodrum’da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor. O söylenen fiyatlarla bu insanların yaşaması mümkün mü? Elbette her gelir grubundan insana tatil imkanı var Bodrum’da. Çok ekstrem bir mekana, tesise giderseniz, orada ekstrem bir hizmet satın alırsanız onun bir bedeli vardır. Ama bunu Bodrum’a genellemek, plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor demek, Bodrum’a yapılan bir haksızlık. Birçok işletme, giriş ücreti almaz örneğin. Bunun da ötesinde biz Belediye plajları ihdas ettik ve bunlar tamamen ücretsizdir. Duşu, tuvaleti, kabini olan plajlarda dilediğiniz gibi gününüzü geçirebilirsiniz. Ekstrem pahalı fiyatlar sunan işletmelere de uyarılarımızı her zaman yapıyoruz zaten. Dolayısıyla hiç kimse Bodrum’a gelmekten çekinmesin. Bu pahalılık haberlerinden etkilenmesin. Gönül rahatlığıyla tatilinizi Bodrum’da yapabilirsiniz.”

Bodrum’un pahalılık haberleri yanında altyapı, üstyapı sorunlarıyla da zaman zaman gündeme getirildiğini söyleyen Başkan Aras, “Biz yepyeni bir yönetimle, yeni bir belediye meclisiyle Bodrum’u kısa zamanda hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Belli bir zaman hormonlu büyüme nedeniyle altyapı, üstyapı sorunları Bodrum’un gündeminde oldu. Ancak biz kararlıyız. Beş sene içinde sorun bırakmayacağız. Bunun için göreve geldik. Çok kısa zamanda Bodrum Türkiye’nin gıpta ettiği eski günlerine dönmüş olacak.”ifadelerini kullandı.

BODRUM SIRADAN BİR TATİL YERİ DEĞİLDİR

Bodrum’un sıradan bir tatil adresi olmadığını, dört mevsim mutluluk vaat eden benzersiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye’de ve hatta dünyada, hem eğlenceyi, hem de huzuru aynı anda barındıran başak bir yer yoktur. Bodrum’da hem doğayı, hem de lüksü ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz. Burası sadece tatil yeri değil, kültür ve sanat şehridir.

Havasıyla yeraltı su kaynaklarıyla, bitkileriyle şifa kaynağıdır Bodrum. Hızlı bir büyüme ve betonlaşmaya rağmen, burası hala bir balıkçı, süngerci kasabasıdır. Açık hava müzesi gibidir. Misafirperverdir Bodrumlular. İşte bu nedenle insanlar hala yaşamak için burayı seçmeye devam ediyor. El değmemiş koyları, kıyıları, tertemiz denizi vardır. Yaşam sadece sezonda değil, yılın her günü devam eder burada. İklimi, suyu, mutfağı şifa kaynağıdır. Bodrum’u bir cazibe merkezi kılan da bu özellikleridir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şok görüntüler ortaya çıktı! Kırılmayan odanın kapısına defalarca ateş ediyor…
Bakanlık satışa çıkardı! 2 yarış arabası...
Evlatlık olduğunu öğrenince dehşet saçtı: 2 ölü
Çankırı'da bulundu! Tam 8,5 milyon yıllık...