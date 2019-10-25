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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bodrum’un kaçakları yıkıldı

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Bodrum’un kaçakları yıkıldı

Bodrum'da imara aykırı olması nedeniyle mühürlenen projelerde yıkımlar büyük oranda tamamlandı.

Ağustos ayında Bodrum’a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, konut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine süre vermişti. Bakanlık yetkililerin Bodrum’da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum, Bodrum’a son ziyaretini 28 Eylül’de gerçekleştirdi. Ağır ilerleyen firmaları uyaran Bakan Kurum tüm kaçak yapıların yıkılacağını söylemişti. 100 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler sonrasında Bakan Kurum’a sunulan raporla çalışmalar hız kazandı. Edinilen bilgilere göre 2 bin 100 birimi olan 11 otel ve 19 projede yıkımlar tamamlanmak üzere. 19 projeden 10’unun yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 proje Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan villalar, oteller ve iskeleler imara uygun hale getirildi.

TESİS RUHSATI ALINMIŞ KONUT YAPILMIŞ

Bodrum’da mühürlenen projelerde şu tespitler yer aldı: “Arazide hafriyat yapılarak imar planlarındaki kotlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenlenerek fazladan kat kazanılmış, turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalatlar yapılmış, günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen konut amaçlı kullanımlara dönüştürülmüş, plana aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarılmak suretiyle iskâna konu edilmiş, plana aykırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak villa bahçeleri oluşturulmuş, kıyı ve sahil şeritlerinde kaçak iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri, istinat duvarları yapılmış.”
m Gülistan ALAGÖZ

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