Bodrum’un kaçakları yıkıldı
Bodrum'da imara aykırı olması nedeniyle mühürlenen projelerde yıkımlar büyük oranda tamamlandı.
Ağustos ayında Bodrum’a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, konut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine süre vermişti. Bakanlık yetkililerin Bodrum’da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum, Bodrum’a son ziyaretini 28 Eylül’de gerçekleştirdi. Ağır ilerleyen firmaları uyaran Bakan Kurum tüm kaçak yapıların yıkılacağını söylemişti. 100 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler sonrasında Bakan Kurum’a sunulan raporla çalışmalar hız kazandı. Edinilen bilgilere göre 2 bin 100 birimi olan 11 otel ve 19 projede yıkımlar tamamlanmak üzere. 19 projeden 10’unun yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 proje Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan villalar, oteller ve iskeleler imara uygun hale getirildi.
TESİS RUHSATI ALINMIŞ KONUT YAPILMIŞ
Bodrum’da mühürlenen projelerde şu tespitler yer aldı: “Arazide hafriyat yapılarak imar planlarındaki kotlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenlenerek fazladan kat kazanılmış, turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalatlar yapılmış, günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen konut amaçlı kullanımlara dönüştürülmüş, plana aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarılmak suretiyle iskâna konu edilmiş, plana aykırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak villa bahçeleri oluşturulmuş, kıyı ve sahil şeritlerinde kaçak iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri, istinat duvarları yapılmış.”
m Gülistan ALAGÖZ
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