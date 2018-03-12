Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bodrum'u yasa boğan ölüm... Aracıyla denize uçan Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Bodrum'u yasa boğan ölüm... Aracıyla denize uçan Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    İHA
    12.03.2018 - 06:32 | Son Güncelleme:

    Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ özel aracıyla denize uçtu. Denizde arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar Altındağ'ın cansız bedenine ulaştı.

    Dün akşam saatlerinde 48 TB 212 plakalı aracıyla Bodrum merkezden Yalıçiftlik mahallesine giden Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ (55) aracının kontrolünü kaybedip Gerenkuyu mevkiinde denize uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar denizde bir süre arama çalışması yaptı.

    Bodrumu yasa boğan ölüm... Aracıyla denize uçan Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybettiYaklaşık bir saatin ardından Altındağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan ceset Yalıçiftlik sahiline getirilerek cenaze aracına taşındı. Bölgede hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri ise yasa boğulan Altındağ'ın yakınlarına müdahale etti.

    Bodrumu yasa boğan ölüm... Aracıyla denize uçan Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    İsmail Altındağ

    Kaza haberini alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz başta olmak üzere Altındağ'ın yakınları olay yerine akın etti. Bir süre arama çalışmalarını izleyen Altındağ'ın ailesi ve yakınları acı haberi alınca yasa boğuldu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise büyük üzüntü yaşadığını belirtti.
    Öte yandan bölgede inceleme yapan Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Bodrumu yasa boğan ölüm... Aracıyla denize uçan Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Etiketler: İsmail Altındağ , Bodrum , Bodrum Belediyesi , Bodrum Belediye Başkanı , Muğla , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri