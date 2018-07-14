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    Bodrum'u üzen ölüm

    Yaşar ANTER/BODRUM (DHA)
    14.07.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde 24 yıllık trafik polisi Şahin Dilek (48), evinin balkonunda çiçekleri budarken dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düşerek hayatını kaybetti.

    Olay, dün akşam saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’nde motosikletli polis olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Şahin Dilek, Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evinin ikinci katındaki balkonda begonvil çiçeklerini budarken dengesini yitirip aşağı düştü.

    Bodrumu üzen ölüm
    Önce ağacın dalına çarpan, oradan beton zemine düşen Şahin Dilek, eşi Gül Dilek ve komşularının çağırdığı ambulans ile kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bodrumu üzen ölüm
    Ege Bölgesi’ndeki trafik polislerine eğitim veren usta motosiklet eğitmeni Dilek’in arkadaşları ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya hastaneye giderek bilgi aldı. Sarıkaya büyük şok ve üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Şahin çok sevdiğimiz mesleğinde başarılı ve örnek bir arkadaşımızdı. Büyük bir talihsizlik eseri dengesini yitirip balkondan düşmüş, begonvil çiçeğini buduyormuş, daha fazla konuşacak gücümüz de takatimizde yok" dedi.

    Bodrumu üzen ölümDilek’in bir iki ay içerisinde emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Dilek’in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bodrumu üzen ölüm

    Bodrumu üzen ölüm

     

    Etiketler: trafik polisi
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