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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla) (DHA)
08.10.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Bodrum'u sağanak vurdu

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Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'da etkili olan sağanak zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu.

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  • Bodrumu sağanak vurdu
  • Bodrumu sağanak vurdu
  • Bodrumu sağanak vurdu
  • Bodrumu sağanak vurdu
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Bodrum'da bugün saat 04.00 sıralarında başlayarak aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar dereye döndü. Saat 10.00'a kadar aralıkla süren sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet, jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti.

Bodrum-Turgutreis yolu biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöple kapanan mazgalları temizledi. Kentte yağmur nedeniyle birçok hasarlı kaza oldu. Ayrıca zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskını oldu.

Su baskını nedeniyle sıkıntı yaşayan branda atölyesi sahibi Abdullah Ordu, "Menfezin küçük olmasından dolayı her sene iş yerimi su basıyor. Dağdan gelen pislikler dereyi tıkıyor. Bir zaman sonra sel suları atölyemize giriyor. Muğla Büyükşehir ile Bodrum belediyelerine yaşadığımız sıkıntıyı anlattık ama hiçbir işlem yapılmadı. Yine aynı şey başımıza gelecek. Geçen yıl 100 bin liralık zararım oldu. Hiçbir yardımda bulunulmadı" dedi.

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