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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)
21.09.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Bodrum'daki proje çok tepki çekmişti! Sıra o kısımların yıkımına geldi

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Bodrum'daki proje çok tepki çekmişti! Sıra o kısımların yıkımına geldi

Bodrum’da kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler kapsamında, bölgede inşa edilen birçok yapının yıkım işlemine başlandı. Lüks evlerden oluşan denize sıfır yapıların imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör bölümlerinin yıkım işlemi tamamlanırken, aynı projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına da bugün başlandı. Yıkımın, molozların taşınıp alanın temizlenmesiyle bir haftayı bulacağı belirtilirken, imar barışına aykırı yapı sayısında ilk sırada bulunan Muğla genelinde ise 1351 binanın yıkılacağı öğrenildi.

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  • Bodrumdaki proje çok tepki çekmişti Sıra o kısımların yıkımına geldi
  • Bodrumdaki proje çok tepki çekmişti Sıra o kısımların yıkımına geldi
  • Bodrumdaki proje çok tepki çekmişti Sıra o kısımların yıkımına geldi
  • Bodrumdaki proje çok tepki çekmişti Sıra o kısımların yıkımına geldi
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Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı.

Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği lüks evlerin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu.

Bakanlığın kararından 4 gün sonra belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren lüks evlerin inşaatının olduğu Gündoğan Mahallesi'ne gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti.

Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı.

Şirket, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle 6 Eylül Cuma günü çalışmaya son verdi ve bu durumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti.

Bunun üzerine Bakanlık tarafından Ankara'dan gönderilen iş makineleri, TIR'lar üzerinde, inşaatının olduğu bölgeye, 8 Eylül'de getirildi. Hazırlıklar tamamlanınca yıkıma, aynı gün bakanlık araçlarıyla başlandı.

Projenin imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör bölümlerinin yıkım işlemi, 18 Eylül'de tamamlandı. Bugün saat 13.30 sıralarında ise, projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmalarının 1 hafta süreceği öğrenildi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, imar barışına aykırı yapı sayısında Muğla ilk sırada yer alıyor.

Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplamda 1351 yapı yıkılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, gelecek hafta Muğla'da imar barışına aykırı yapı sayıları hakkında açıklamada bulunacağı bildirildi.

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