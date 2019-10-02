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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.10.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

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Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

İmara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen binaların iş makineleriyle yıkımı sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ikinci kez incelemesinin ardından hız verilen yıkımlar, ilçenin Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde sürüyor.

Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yapılıyor.

Çok sayıda inşaat işçisinin görev aldığı çalışmalarda, üzeri işaretlenen imara aykırı yapılardaki yıkım işlemleri, iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. Gümbet Mahallesi'ndeki projede inşaat işçileri beton bloklarda kesme işlemi yapıyor. Gündoğan Mahallesi'ndeki kaçak yapılarda ise küçük iş makineleri ve kırıcılar, yoğun şekilde faaliyet yürütüyor.

Yıkım işleminin büyük bir bölümünün tamamlandığı alanların harabe görünümüne döndüğü gözlenirken, çalışmaların gelecek günlerde de sürdürülmesi planlanıyor.

İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.

Bakan Kurum duyurdu! Kaçak yapıların hepsi yıkılacak
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