Bodrum'daki faciayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adasına kaçmaya çalışan teknenin batması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan’ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan ‘Ela’ isimli siber teknenin Bodrum’un Gümbet Mahallesi açıklarında alabora olması sonucu 10 yaşlarında 2 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 21 göçmen ise sağ olarak kurtarılmıştı.
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan güvenlik güçleri, bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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