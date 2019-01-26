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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUĞLA (AA)
26.01.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Bodrum’daki faciada hayatın kaybeden gencin babası konuştu

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Bodrum’daki faciada hayatın kaybeden gencin babası konuştu

Bodrum’da nişanlısıyla sel sularına kapılarak hayatını kaybeden gencin babası Şenol Bençik "Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi. Yarım saat sonra yeniden aradım ama bir daha haber alamadım, ikisinin de telefonu kapalıydı" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılarak nişanlısıyla hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'in yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Şenol Bençik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun gece saatlerinde nişanlısını evine bırakmak için Mumcular Mahallesi'ne gittiğini söyledi.     

Havanın yağışlı olması nedeniyle oğlunu birkaç kez aradığını aktaran Bençik, "Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi. Yarım saat sonra yeniden aradım ama bir daha haber alamadım. İkisinin de telefonu kapalıydı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok endişelendim. 'Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal' demiştim. Çok üzüntülüyüm." diye konuştu.     

Bençik, oğlunun yaşasaydı önümüzdeki günlerde askere gideceğini ifade etti.     

Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik ve iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in içinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapılmıştı. Sele kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmişti. Bençik'in cenazesi, yedi saatlik çalışmanın ardından olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede tarlada bulunmuştu.   

Son dakika: Busenin ardından bir acı haber de Bodrumdan geldi Nişanlı çift sele kapıld
Son dakika: Buse'nin ardından bir acı haber de Bodrum'dan geldi! Nişanlı çift sele kapıld
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