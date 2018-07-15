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    Bodrum'da yangın... Alevler yayılıyor

    BODRUM (Muğla), (DHA)
    15.07.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    BODRUM'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ortakent Mahallesi Kargı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakınında yerleşim yeri bulunan makilik alana sıçradı.

    Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve uçakla yangına havadan müdahale ediliyor.

    Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracıyla da karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Çalışmalara AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de destek veriyor.

    Bodrumda yangın... Alevler yayılıyor

     

     

    Etiketler: Bodrum , ortakent yangın
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