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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.09.2018 - 07:33, Son Güncelleme:

Burası Bodrum.. Turistler önce şaşırdı, sonra eğlendi

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Burası Bodrum.. Turistler önce şaşırdı, sonra eğlendi

Bodrum’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri kortej yürüyüşüyle başladı. Davul, zurna eşliğinde develerin yürütüldüğü korteje yabancı turistler ise büyük ilgi gösterdi.

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  • Bodrumda turistlerin ilgi gösterdiği yürüyüş
  • Bodrumda turistlerin ilgi gösterdiği yürüyüş
  • Bodrumda turistlerin ilgi gösterdiği yürüyüş
  • Bodrumda turistlerin ilgi gösterdiği yürüyüş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 4’ncüsü düzenlenen Karaova Bağ Bozumu Şenliği renkli görüntülerle başladı. Barlar sokağında kortej yürüyüşü ile başlayan şenliğe yabancı turistler ise büyük ilgi gösterdi. Davul zurna eşliğinde develerin yürüldüğü, yöresel oyunların oynandığı yürüyüşe en büyük ilgiyi ise yabancı turistler gösterdi.

Bol bol fotoğraf çeken turistler kortejle beraber Bodrum Belediye meydanına kadar yürüdü. Develeri seven turistler ise renkli görüntülere sahne oldu. 2 Eylül'le kadar Mumcular Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan şenlikte Bodrum ve Muğla için önemli bir yeri olan Karaova tarihi anlatılacak, yöresel yemekler, zeytinler tanıtılacak. Karaova'da buluna bir çok köy gezilip bağ bozumunun önemi anlatılacak.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek “Karaova’nın Bodrum için büyük bir önemi var. Bodrum’un ciğerleridir Karaova. Bizde bu şenlikle birlikte Karaova'nın bölgedeki önemini anlatacağız. Bu gün develer ve bizim kültürümüzü yansıtan bir şekilde kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Devenin yeri bizim geçmiş hayatımızda çok önemli. Deve bizim kültürümüz, deveden vazgeçmiyoruz. Bir sembol olarak korteji deveyle gerçekleştirdik. Yabancı turistlerde bu duruma büyük ilgi gösterdi. Bizleri izleyip bol bol fotoğraf çektiler. Bazı turistler ise kortejimize katılarak bizimle beraber yürüdü” dedi.

Burası Bodrum.. Turistler önce şaşırdı, sonra eğlendi


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