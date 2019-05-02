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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.05.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Bodrum'da şoke eden görüntü

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Bodrum'da şoke eden görüntü

Bodrum’un dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline erkek cesedi vurdu. Sahilde bulunan az sayıda yerli ve yabancı turist ise gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi’nde hizmet veren bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı.

Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. O esnada bölgedeki yerli ve yabancı turistler de olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği ifade edildi. Cesedin ise Suriye uyruklu 37 yaşında Mahmoud Hasan’a ait olduğu belirlendi.

Cesedi denizden çıkaran Mehmet Ali Akkoyun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “5-6 metre iç taraftaydı. Biz boğuluyor zannettik. Bir şokla denize girdik. Üstünde elbiseler vardı, bir de şişmişti. Baya su yutmuş. Çok ağırdı. Öldüğünü anladık. Kıyıya çıkardık, üzerini örttük. Suriyeli bir vatandaş. Üzücü bir olay” diye konuştu.

Öte yandan, gece saatlerinde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan mülteci teknesinin battığı, içerisinde bulunan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerden 12’sinin kurtarıldığı bir kişinin ise arandığı bildirildi. Erkek cesedinin aranan mülteci olup olmadığı ise araştırılıyor.

Bodrumda şoke eden görüntü

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