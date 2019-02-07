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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.02.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Bodrum'da sitede panik anları! 'Büyük bir gürültüyle uyandık, herkes sokağa çıktı

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Bodrum'da sitede panik anları! 'Büyük bir gürültüyle uyandık, herkes sokağa çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, maddi hasar oluştu. Patlamayı duyan site sakinlerinden Murat Soykan, "Büyük bir gürültüye uyandık. Bölgedeki bütün evler patlamanın şiddetiyle sallandı. Herkes sokağa çıktı ve panik yaşandı." dedi.

Gümbet Mahallesi Melengeç Sitesi'ndeki bir evin çatı katında patlama meydana geldi.

Evin çatısı ve yan cephesinde, büyük bir gürültüyle çökme oldu. Patlamanın şiddetiyle yola savrulan beton parçaları, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev ve otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, çalışmaların devam ettiğini belirterek yapılan ilk değerlendirmede, patlamanın çatı katında bulunan buzdolabından kaynaklandığını tespit ettiklerini kaydetti.

Patlamayı duyan site sakinlerinden Murat Soykan, "Büyük bir gürültüye uyandık. Bölgedeki bütün evler patlamanın şiddetiyle sallandı. Herkes sokağa çıktı ve panik yaşandı." dedi.

Site sakinlerinden Ayhan Işık da, büyük korku yaşadıklarını, evlerinin duvarlarının bile sarsıldığını söyledi.

 

 

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