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    Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

    DHA
    07.07.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    HİNDİSTAN’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde masal gibi bir düğünle evlendi.

    Hindistanlı Rahul Gupta ve Harshita Agarwal çifti, düğünleri için, Bodrum’da bulunan bir oteli tercih etti. Farklı etkinlikler ve sanatçıların renk kattığı düğünde davetliler, Türk Hava Yolları’ndan özel olarak kiralanan A330 uçağı ile Hindistan’ın Bombay kentinden direk olarak Bodrum’a geldi. Düğün 4 Temmuz’da başlayıp, 7 Temmuz’a kadar devam etti. Üç gün, üç gece aralıksız devam eden düğün, geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıktı. Hindistan’ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başladı ve hiçbir harcamadan kaçınmadı. Düğün için Hindistan’dan gelen 250 kişilik misafir grubuna karşılık, yaklaşık 300 kişilik özel bir ekip Bodrum’a getirildi. Hintli çift için Bodrum’da masal gibi bir düğün yapıldı.

    Bodrumda masal gibi düğün 300 kişilik ekiple geldiler
    Bodrumda masal gibi düğün 300 kişilik ekiple geldiler

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