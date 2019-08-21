Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
GeriGündem Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/DHA
21.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Bodrum'daki koylarda incelemelerde bulunduktan sonra, tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu açıkladı. İnşaat hafriyatıyla denizde 31 dönümlük dolgu alanıyla oluşturulan 365 villa ve bir otelin yer alacağı 'The Bo Viera' projesini tepki gösteren Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, "Kıyı dolgusu kaçaktır. Çevre suçu işliyorlar. Görüntü her şeyi gösteriyor" dedi.

9
  • Bodrumda lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
  • Bodrumda lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
  • Bodrumda lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
  • Bodrumda lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle, Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimler yaptı. Denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, daha sonra Yalıkavak'ta basın toplantısı düzenledi. Kıyı ve koylarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklernini kaydeden, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirterek, "İmara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verildi. Eğer giderilmezse biz, Valilik aracılığıyla gidereceğiz. İmar Kanunu gereği yıkım ve para cezası uygulaması da yapılacak. Muğla'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Doğal güzelliklerimizi bozacak yapılara müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacak" diye konuştu.

Bakan Kurum, Gündoğan'da hayata geçirilen The Bo Viera projesini de incelediklerini belirterek, "Hem kıyı hem de kara tarafında imara aykırılıklar tespit edildi. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunlar var. Kıyıda görüntü kirliliği ile ilgili sorunlar var. Yine hafriyatların araziye yakın bir yerde istiflendiği noktasında tespitlerimiz var. Proje mühürlendi ve cezai işlem başlatıldı" dedi.

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait Besa Grup adlı şirketin 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan 'The Bo Viera' projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyor. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımı 2016 yılının Şubat ayında başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 2018'in Temmuz ayında aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Şirket ise karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvurdu. Üst mahkeme, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli avukatlar, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması henüz sonuçlanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise imar ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için şirkete bir ay süre verdi.

Bakan Kurum'dan Muğla'daki otel inşaatıyla ilgili açıklama
daha fazla video için

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Bodrum'da faaliyet gösteren Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği'nin Başkanı Sema Höcek ve yönetim kurulu üyeleri, projeye tepki gösterdi. Başkan Höcek, "2016 yılından beri ilk kayanın denize düştüğü andan beri yetkili kurumlara şikayetlerimizi yaptık. Bizim gördüğümüzü kurumlara anlatamadık. Buradaki topografya değiştirildi. Dinamitler patlatıldı ve ağaçlar kesildi. Her şey yok edildi. Tam bir katliam yaşandı. Denizin ekosistemi bozuldu. Herkes üç maymunu oynadı. Biz ise vatandaşlık görevimizi yaptık. Bu kaçak bir dolgu. Milyonlarca lira ecrimisil ödüyorlar. Bu kadar milyonluk ecrimisil ödeniyorsa, burada ne kadar işgal olduğu gözler önündedir. Bundan sonra bu kaçak inşaatlara ruhsat verilmemesi gerekiyor. Kıyı dolgusu kaçaktır. Çevre suçu işliyorlar. Görüntü her şeyi gösteriyor" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Diyarbakır'da şoke eden ayrıntı! Hırsız geldi diye dışarı çıkan 4 kişi öldürüldü
Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni'ni öldüren damadın cezası belli oldu
İstanbul'da yağış başladı! Şehri kara bulutlar sardı...
İşte canlı bombanın yakalanma anı: 'Dağılın buradan, uzaklaş...'