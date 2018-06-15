Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bodrum'da lüks motoryat yanarak battı

    Bodrum'da lüks motoryat yanarak battı

    DHA
    15.06.2018 - 17:03 | Son Güncelleme:

    BODRUM açıklarında 14 metrelik lüks motoryat, motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası battı, kaptan denize atlayarak kurtuldu.

    Gündoğan Limanı'ndan bu sabah Didim'e doğru yola çıkan 14 metre uzunluğundaki 'Mystry' isimli motoryatın motor bölümünde, limandan çıktıktan 2 mil sonra, yangın çıktı. Yat kaptanı T.K. (38), alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiyse de sonuç alamadı. Alevler hızla büyürken, kaptan T.K. denize atlayıp kurtuldu. İhbarla bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Çevreden geçen tur tekneleri motoryata yaklaştırılmadı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ancak yanan yat, bir süre sonra su alarak battı.

    Yüzerek karaya çıkan kaptan T.K.'nin ifadesine başvuruldu. Sahil güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bodrumda lüks motoryat yanarak battı

    Bodrumda lüks motoryat yanarak battı

    Bodrumda lüks motoryat yanarak battı

     

    Etiketler: bodrum , motoryat , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri