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    Bodrum'da korku dolu saatler... Evleri boşalttılar

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    15.07.2018 - 20:05 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da, yol kenarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek makilik ve tarım arazilerine de sıçrayıp, yakındaki sitelerin bahçelerine kadar giren alevler korkuttu. 6 siteyi tehdit eden alevler nedeniyle 30 kadar ev boşaltılırken, fenalaşan 4 kişiye olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 15 hektar makilik ve 5 hektar da tarım arazisi zarar gördü.

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    • Bodrumda korkutan yangın
    • Bodrumda korkutan yangın
    • Bodrumda korkutan yangın
    • Bodrumda korkutan yangın

    Bodrum’un Ortakent-Yahşi Mahallesi’ni Akyarlar Mahallesi’ne bağlayan karayolu kenarında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla alevler, kısa sürede önce yakındaki makilik ile tarım alanlarına ardından da 6 sitenin bulunduğu Camel Beach Mevkisi’ne ulaştı. Alevler bazı evlerin bahçelerine kadar girerken bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 söndürme helikopkeri, 1 söndürme uçağı, 6 arazöz, çok sayıda orman işçisi, 8 itfaiye aracı, bölgedeki özel firmaların yangın söndürme ekipleri ve 10 AKUT gönüllüsü sevk edildi.

    EVCİL HAYVANLARINI ALIP, EVLERİNİ BOŞALTTILAR

    Alevlerin bahçelere yoğun olarak girdiği Eczacılar Tatil Sitesi’nde büyük panik yaşandı. Evlerindeki eşyalarını otomobillerine yükleyip, kuş ve köpek gibi evcil hayvanlarını yanlarına alan tatil sitesi sakinleri, evlerini boşalttı. Sitedeki yaklaşık 30 ev boşaltılırken, tatilciler telaşla evlerini kurtarabilmek için telefonda ulaşabildikleri yerlerden yardım istedi. Kimi site sakinleri ise gözyaşları içinde kovalarla ve bahçe hortumları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

    Ankara’dan tatile gelen emekli eczacı Elif Tanburacı (53) "Ufacık bir yangında, alevler hemen büyüdü. Anında yetkilileri aradık. Yangın başladıktan 1 saat kadar sonra alevler sitenin içine girdi. Halen müdahale eden yok. Yapılan müdahaleler de yanlış yerde. Çıldırmak üzereyiz, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

    YANGIN YOL KENARINDAN BAŞLADI

    Otomobiliyle geçerken alevleri fark ettiğini belirten 28 yaşındaki otel çalışanı Kamil Eroğlu ise "Alevler yolun kenarındaydı. Muhtemelen atılan bir sigara izmariti yangına sebebiyet vermiş olabilir. İtfaiye ve orman ekipleri gelene kadar alevler çok hızlı şekilde büyüdü" diye konuştu. Bodrum- Akyarlar Karayolu yangın nedeniyle 2 saat süreyle tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 15 hektar makilik ve 5 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.

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