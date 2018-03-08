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    Bodrum’da köpeğe tecavüz iddiası mahalleyi karıştırdı

    DHA
    08.03.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yemek götürdüğü köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki T.K., mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahallelinin tartakladığı T.K. kayıplara karışırken, Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, suç duyurusunda bulundu.

    Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Sokak'ta sabah saatlerinde restoranda garson olarak çalışan T.K., iddiaya göre, restoran sahibi Y.S.'nin kangal kırması 4 yaşındaki 'Lord' isimli köpeğine yemek götürdü. T.K., işletmeye 2 sokak uzakta, evin bahçesindeki kulübede bağlı duran köpeğe tecavüz etti. Olayı gören mahalle sakinleri T.K.'ye tepki gösterdi. Kulübenin etrafında toplanan kalabalık, T.K.'yi tartakladı. Kente 2 ay önce gelerek restoranda işe başladığı öğrenilen T.K., mahallelinin elinden kurtulup kayıplara karıştı.

    'SAVCILIĞA VE POLİSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

    Olayın görgü tanıklarından K.B., "Marketten dönen komşumuz, gencin pantolonunu indirdiğini ve köpeğin arkasına geçtiğini görünce bağırmaya başladı. Herkes toplandı" dedi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bodrum'da her yıl hayvan zehirlemeleri ve katliamları yaşıyoruz. Bir bu eksikti; bu da oldu. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu genç psikolojik olarak hasta olabilir. Tedavi edilmeli" dedi.

    Bodrum’da köpeğe tecavüz iddiası mahalleyi karıştırdı


    Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik de "Arkadaşımız ile hemen olaya müdahil olduk. Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunduk. Artık hayvanlara bu tür rezilce işkenceler yapılmasını önlemek için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

    Öte yandan T.K.'nin tartaklanma görüntüsü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bodrum’da köpeğe tecavüz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Etiketler: köpeğe tecavüz , tecavüz , bodrum , köpek , tecavüz haberleri , gündem
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