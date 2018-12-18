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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Kırmızı alarm verildi... Böyle bekliyorlar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı, turizmin gözbebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi. Bodrum Belediye ekipleri başta olmak üzere, polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri teyakkuzda beklemeye başladı.

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  • Bodrumda kırmızı alarm
  • Bodrumda kırmızı alarm
  • Bodrumda kırmızı alarm
  • Bodrumda kırmızı alarm
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya sağanak yağmur, fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarılarda en çok yağış alacak bölge olarak ise turizmin can damarı olan Bodrum gösterildi. Meteorolojiden yapılan uyarılarda, sabah 08.00 ile 20.00 arasında gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği, metrekareye 50 ila 75 kilogram yağış düşeceği bildirildi.

BODRUM TEYAKKUZDA

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Bodrum Belediyesi 15 dakikada bir ilçede anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Dere yataklarında ve su taşkını olacak bölgelerde tedbirler alındı. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından tüm kurum ve kuruluşlar uyarılarak tedbirlerin alınması istendi. Polis ve jandarma ekipleri ise devriyeleri arttırarak su taşkınları olacak bölgelerde beklemeye başladı.

AKUT EKİPLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

AKUT 10 kişilik gönüllüsü ile birlikte Bodrum AKUT merkezinde toplanarak yağışın geleceği bölgelerde tedbir almak için 3'er kişilik ekiplere bölündü. Zodyak botlarını depolarından çıkaran AKUT ekipleri sağanak yağmurun gelme ihtimaline karşı merkezde hazır bir şekilde beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri de tüm kadrosuyla Bodrum İtfaiye Amirliğinde beklemelerini sürdürüyor.

Bodrum AKUT lideri Sadettin Uslu su baskınlarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Belediyenin ekipleri şu an sahada onlarla irtibat halindeyiz. Zabıta ve emniyet ile şu anda irtibat halindeyiz. Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok ama en büyük korkumuz şu anda yağmurla beraber toprağın doygunlaşmasından kaynaklı olarak heyelanların olması, istinat duvarlarının yıkılması. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz çünkü vatandaşımız ne kadar hassasiyet gösterirse bu afeti o kadar kolay atlatırız” dedi.

DÜKKANLAR KUM TORBALARIYLA KAPATILDI

Sağanak yağışın olacağını duyan Bodrum esnafı ise işletmelerinin önlerine kum torbaları yığarak önlem almaya çalıştı. Birçok iş yeri ve otopark oluşabilecek sel baskınlarına önlem olması için kum torbalarından barikat kurdu.

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