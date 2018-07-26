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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.07.2018 - 06:14, Son Güncelleme:

Bodrum'da isyan! Yolu kapattılar

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Bodrum'da isyan! Yolu kapattılar

Bodrumlu 500 taksici, UBER uygulamasını protesto etmek ve gözaltına alınan bir arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem yaptı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Muğla Bodrum'da UBER -taksici kavgası çıktı, bir taksici gözaltına alındı. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen taksiciler, Kaynar Kavşağı'nda Milas-Bodrum yolunu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. 500 taksinin yolu kapatmasıyla trafik tıkandı, kilometrelerce kuyruk oluştu.

KONVOYA İZİN VERİLMEDİ

İddiaya göre, Ortakent-Yahşi mahallesinde dün sabaha karşı taksiciler ile UBER sürücüleri arasında kavga çıktı ve bir taksici gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Karakolu'na götürüldü. Karakol önünde toplanan taksiciler öğleden sonra konvoy halinde Torba Kavşağı'na gelerek UBER uygulamasını protesto etmek ve arkadaşlarının serbest bırakılması için yolu kapatmak istedi. Burada polis ekipleri ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı'nın iknası sonucu yolu kapatmaktan vazgeçen taksiciler, konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı'na gidip gelerek protesto sürüşü yapmak istedi.

GEREKENİ SÖYLEDİM

Torba Kavşağı'nda taksicilere seslenen Kablı, "Biz burada emeğimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi Ankara'ya, ilimize, mülki amirlerimize duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra UBER'in biteceğini söyledi. Bodrum'da UBER'le ilgili haftanın 2-3 günü denetimler oluyor ama yetersiz. Bu sistemin Türkiye'den kalkması gerekiyor. İstanbul'da alınan kararı Muğla Büyükşehir'in de alması gerekiyor. İstanbul'da UBER yok. Ben 6'ncı ayda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, kentteki 48 harici plakaları yasaklamalarını söyledim. Ama yapmadılar arkadaş. Şimdi burada yolu kapatmak çare değil" dedi. Torba Kavşağı'nda bir süre bekleyen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı'na doğru yola çıktı.
Kaynar Kavşağı'ndan itibaren taksicilerin geçişine izin verilmeyince taksiciler burada yolu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri dakikalarca taksicileri, yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Taksiciler daha sonra yolun tek şeridini trafiğe açtı.

İSTANBUL'DA BİLE YOK

Taksiciler, "Yazın 2 gün çalış, bir gün yat. Kışın 4 gün çalış, 5 gün yat yapıyoruz. Vergi veriyoruz. UBER'in nereden geldiği, ne olduğu belli değil. Vergisi algısı yok. Kaçakçı mı ne olduğu belli değil. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Sabaha karşı UBER'ciler bizim bir arkadaşı dövmüş. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu son olsun. İstanbul'da UBER son oldu ama Bodrum'da bin tane UBER var" diye konuştu. (YENİ ASIR)

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