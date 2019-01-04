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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.01.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Bodrum'da iş adamı cinayetinde çarpıcı ifade: Ali ile duygusal ilişkim olduğu dönemde...

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Bodrum'da iş adamı cinayetinde çarpıcı ifade: Ali ile duygusal ilişkim olduğu dönemde...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 2 gün önce başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ö. ve eski kayınpederi A.S, tutuksuz yargılanan K.S, F.S. ve İ.A, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonundan katılan tutuklu sanık M.Ö'nün dava sürecinde boşandığı eşi T.S. mahkeme heyetinin yaşananlara ilişkin soruları üzerine beyanda bulundu.

Sanık M.Ö. ile 11 yıl evli kaldıklarını, eşinin kendisini hiç kıskanmadığını ifade eden T.S, "Evlilik dönemlerimizde çok sık tartışırdık. Ali ile duygusal ilişkim olduğu dönemde de eşimden boşanmak istediğimi söyledim." dedi.

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"Olay günü eve geldiğinde herhangi bir olumsuzluk var mıydı?" sorusuna T.S. şu yanıtı verdi:

"Eve geldikten sonra eski eşim bahçede düzgün olan odunları kendince düzeltmeye çalışıyordu. Yeşil renkte bahçede duran küreğin de toprağa saplı olduğunu gördüm. Bu kürek toprağa hiç saplanmıyordu. Ali Özdemir kaybolduktan sonra M.Ö. bana, bizim evimiz aranırsa evin bahçesinde Ali'nin bahçede ateş etmesi sonucu bulunan boş kovanlar ve mermilerin yanlış anlaşılabileceğini söyleyip bu kovanları Bitez'deki ailelerine ait bahçeye gömeceğini söylemişti. O dönem psikolojik olarak bunalımda olduğum için bu durumu pek umursamamıştım."

Sanık M.Ö. ise boşandığı eşi T.S'nin söylediklerinin çoğunun yalan beyandan ibaret olduğunu savundu. Taraf avukatları da T.S'ye olaya ilişkin sorular yöneltti.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan M.Ö'nün tutukluluk halinin devamı, A.S'nin ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 18 Ocak'a erteledi.

Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmıştı. M.Ö, eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S. gözaltına alınmıştı. Suç aletinin bulunması için de denizde arama çalışması başlatılmıştı.

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