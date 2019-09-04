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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler şok oldu

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Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler şok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta yavruları ekipleri alarma geçirdi. Kaplumbağa yuvasını bulmak için gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler ise kaplumbağaların fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarıştı.

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  • Bodrumda ilk kez caretta caretta yavruları görüldü
  • Bodrumda ilk kez caretta caretta yavruları görüldü
  • Bodrumda ilk kez caretta caretta yavruları görüldü
  • Bodrumda ilk kez caretta caretta yavruları görüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bodrum’da önceki gün şezlongların arasında yumurtalarından çıkan yavru caretta carettalar şaşkınlığa neden olmuştu. Bodrum’da ilk kez görülen yavru caretta carettalar Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (DEKAMER) harekete geçirdi. Nesli tükenme tehlikesinde olan kaplumbağa yavrularının imdadına yetişen DEKAMER ve AKUT ekipleri, yavru kaplumbağaları kumun içinden çıkararak denize bıraktı.

Turgutreis'te bulunan Gün Batımı Plajı'nda önceki gün akşam saatlerinde sahilde bulunan vatandaşlar şezlongların arasında yavru caretta caretta olduğunu fark etti. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkarak şezlongların arasında denize ilerlemeye çalışması sahilde bulunanları şaşkına çevirmişti. Kaplumbağaların imdadına yetişen Bodrum Belediyesi meclis üyesi Tamer Mandalinci, böyle bir durumla ilk defa karşılaştıklarını ifade etti.

Caretta carettaların zarar görmesini istemeyen Mandalinci, DEKAMER yetkilileri ile iletişime geçti. Mandalinci, uzmanlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaplumbağaların denize ulaşmasını sağladı.

Yavru caretta carettaların Bodrum’da görülmesinin ardından DEKAMER yetkilileri yavruların çıktığı plaja gelerek incelemelerde bulundu. Bir kaplumbağa yuvası daha bulan yetkililer yuvanın etrafını şezlonglarla çevirdi. Hızlı bir şekilde harekete geçen DEKAMER ve AKUT ekipleri caretta carettaları kumun altından yavaş bir şekilde çıkarmaya başladı. Sahilde denize giren ve yürüyüş yapan yerli, yabancı turistler önce yetkililerin ne yaptığına anlam veremedi. Sonra kaplumbağalar kumun altından çıkmaya başlayınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yetkililer 20 caretta carettayı suya kavuşturdu. 15 kaplumbağa ise DEKAMER yetkilileri tarafından Dalyan’daki araştırma merkezine götürüldü. Yetkililer kalan 15 kaplumbağanın ise 2 gün içinde suya salınacağını bildirdi.

DEKAMER saha sorumlusu Şenol Menzek, Bodrum’da ilk kez caretta caretta yumurtalarına rastladıklarını ve doğan kaplumbağaları denize sağ salim ulaştırdıklarını belirtti.

AKUT Bodrum ekibinden Önder Ünlü ise her zaman yaralı ccaretta carettaları DEKAMER’e ulaştırdıklarını ve Bodrum’da ilk kez caretta caretta yuvası çıktığını ifade etti.

Yavru kaplumbağaları bulan Bodrum Belediye Meclis üyesi Tamer Mandalinci de Bodrum’da ölü caretta caretta görmeye alışık olduklarını, böyle güzel bir olayın ise Bodrum’da görülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Dün gece Turgutreis sahilinde karşılaştık yavru caretta carettalarla hemen DEKAMER’i arayarak bilgi aldık neler yapmamız gerektiğini anlattılar. Biz de yetkililerin doğrultusunda kaplumbağaları denize ulaştırdık” dedi.

Öte yandan, DEKAMER’den 2 kişi, AKUT Bodrum ekibinden 5 kişi ve Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulunarak başka yuvaların olup olmadığını araştırdı.

Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler şok oldu

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