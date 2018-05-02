Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bodrum'da fuhuş operasyonu! Meslekleri şaşırttı…

    Bodrum'da fuhuş operasyonu! Meslekleri şaşırttı…

    DHA
    02.05.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, biri Kırgızistan diğeri ise Kazakistan uyruklu iki kadın, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. İki kadının sınır dışı edileceği bildirildi.

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kırgızistan uyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı. İki kadının dün akşam Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi. Polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z., Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi. İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

     

    Etiketler: fuhuş operasyonu , avukat , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri