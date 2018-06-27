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    Bodrum'da esnafın yüzünü güldüren gelişme

    Nilüfer DEMİR (DHA)
    27.06.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

    Bodrum'a, bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' isimli yolcu gemisi ile 2 bin 77 Alman turist geldi. Çarşıda gezip, alışveriş yapan turistler, esnafın yüzünü güldürdü. 

    Bodrum'a, bu yıl ikinci seferin gerçekleştirildiği, 265 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff 2' kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a getirilen gemiyle 2 bin 77 Alman turist Bodrum'a taşındı. Gemiden inen turistlerden bazıları, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerken, bazıları da Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Gemiden inen turistlerin bir kısmı da Bodrum plajlarında denize girip, güneşlendi. 798 personelin bulunduğu yolcu gemisinin akşam saatlerinde Mikonos'a götürüleceği öğrenildi.

    Bodrumda esnafın yüzünü güldüren gelişme
    Bodrumda esnafın yüzünü güldüren gelişme

    Etiketler: esnaf , son dakika , haberler
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