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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.09.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Bodrum'da can pazarı! Kurtarma operasyonu nefes kesti

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Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Aralarından 2 bebeğinde olduğu 15 kişinin yardımına Türk askeri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin Ege denizinde yaşanan can pazarındaki kurtarma operasyonu ise nefes kesti

Dün akşam saatlerinde Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı. Denizden ses duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simitlerine tutunarak duran düzensiz göçmenleri gördü. 2 sahil güvenlik botu ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) timi deniz üzerinden 11 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen Hasan D. ekipleri tarafından kurtarıldı.

BU SEFER KORKULAN OLMADI

Denizde yaşanan can pazarının görüntüleri ise saniye saniye kameralara yansıdı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde boğulmak üzere olan 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü kurtarma anları nefesleri kesti. Ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonunda, 2 bebeğin ise sağ olarak kurtarılması ekipleri sevindirdi.

Bodrumda can pazarı Kurtarma operasyonu nefes kesti

Aralarında kadınlarında bulunduğu mülteciler için canlarını dişine takan Türk askeri hepsini sağ salim denizden çıkararak Sahil Güvenlik komutanlığına getirdi. 2 bebek hipotermi olasılığına karşı Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer kurtarılan 14 kişi ise Sahil Güvenlik komutanlığında sağlık kontrolünden geçirildi. Islanan mültecilere kıyafet, battaniye ve yiyecek içecek verildi. 13 kişi yapılan işlemlerinin ardından Göç idaresine teslim edileceği, organizatörün ise Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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