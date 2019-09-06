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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)
06.09.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Bodrum'da can pazarı

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Bodrum'da can pazarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları fiber teknenin su alması üzerine korkulu anlar yaşayan 3 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca bir diğer operasyonda, lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen daha yakalandı

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  • Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı
  • Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı
  • Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akyarlar açıklarında çarşamba günü saat 21.00 sıralarında bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerini telefonla arayarak, Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları fiber teknenin su aldığını belirtti.


Korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenlerin imdadına, Sahil Güvenlik botu yetişti. Yeri tespit edilen fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 erkek, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.

LASTİK BOTTA DA KAÇAKLAR YAKALANDI

Aynı gün ikinci bir kaçak göçmen operasyonu yapıldı. Bodrum açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.00 sıralarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Bottaki 24'ü Suriye, 11'i Filistin uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 22'si erkek, 6'sı kadın, 7'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 38 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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