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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Bodrum'da akılalmaz tuzak! Böyle kandırmışlar...

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Bodrum’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürüklendiği ortaya çıktı. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, 26 zanlı adliyeye sevk edildi.

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  • Çocuklara ve yaşlılara bakmak için geldiler, fuhuş batağına düştüler
  • Çocuklara ve yaşlılara bakmak için geldiler, fuhuş batağına düştüler
  • Çocuklara ve yaşlılara bakmak için geldiler, fuhuş batağına düştüler
  • Çocuklara ve yaşlılara bakmak için geldiler, fuhuş batağına düştüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlattı. Birçok kadının çocuklara dadı, yaşlılara bakmaları için getirildiği daha sonra pasaportları elinden alınarak fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA ÇETE ÇÖKTÜ

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesi ile birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eşzamanlı operasyon başlatıldı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul ve Mardin’de çete üyesi olduğu belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 26 kişi gözaltına alındı, geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

26 GÖZALTI, 13 KADIN SINIR DIŞI

Fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan 14 şahıs dün adliyeye sevk edilirken, 6’sı tutuklandı, 7’si adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili gözaltında bulunan 12 kişi de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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