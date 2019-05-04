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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - AA
04.05.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Bodrum'da akılalmaz olay! Rus turistler ihbar etti

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MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, şnorkel, maske ve paletle yüzerek, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, yorulan ve boğulmak üzere olan Irak uyruklu Faek Hade (42), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyarlar açıklarında seyir halindeki "Pura Vida" isimli yelkenli teknede bulunan 7 Rus turist, denizde bir kişi görüp, kaçakları taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek, yardım sinyali verdi.

Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi. Bodrum'a dönmekte olan tekneye ulaşan ekipler, teknede bulunan 7 Rus turistin bilgisine başvurdu.

Turistler, ekiplere Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını aktardı.

Yunanistan'daki adaya gitmek istediğini belirten kişinin, tekne kaptanının talebini reddetmesi üzerine tekrar denize atladığını anlatan turistler, bunun üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimse görmediklerini kaydetti.

Arama faaliyetlerine devam eden sahil güvenlik ekipleri, Akyarlar açıklarında yüzerek İstanköy'e kaçmaya çalışan Irak uyruklu Faek Hade'yi yakaladı.  Düzensiz göçmenin fotoğrafının gösterildiği Rus turistler, denizde karşılaştıkları kişi olduğunu teyit etti.

İfadesine başvurulan Hade ise Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek adaya gitmek olduğunu söyledi.  Bunun üzerine arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, Faek Hade'yi işlemleri için Bodrum Limanı'na götürdü. Hade, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.

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