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Kadir ÖZEN (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Bodrum'da 39 göçmen yakalandı

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Bodrum'da 39 göçmen yakalandı

BODRUM açıklarında Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 göçmen yakalandı.

Çarşamba günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, Gümbet açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 12'si Suriye, 11'i Filistin, 9'u Afganistan, 4'ü İran ve 3'ü Somali uyruklu olmak üzere 39 göçmen yakalandı. 17'si erkek, 8'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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