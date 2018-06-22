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    Sır perdesi aralanıyor... Saldırganlar bir gün önce gelmişler, yarım saat önce mekana girmişler

    Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla) (DHA)
    22.06.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayda ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olayda hayatını kaybeden ve vurulduğunda üzerinde kardeşinin kimliği çıkan Ali Ekber Sürensoy’un (45) vücudunda 10 kurşun yarası, çevrede de 21 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Şarkıcı Hacer Tülü’nün (40) ise olayla bir bağlantısının olmadığı, arkadaşıyla birlikte eğlendiği mekandan çıkarken kurşunlara hedef olduğu anlaşıldı. 4 şüphelinin yakalandığı olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. 4 saldırganın olaydan bir gün önce İstanbul'dan Bodrum'a geldiği, saldırıdan yarım saat önce mekanda eğleniyormuş gibi giriş - çıkış yaptıkları belirlendi.

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    • Bodrumdaki çatışmada şarkıcı Hacer Tülü hayatını kaybetti
    • Bodrumdaki çatışmada şarkıcı Hacer Tülü hayatını kaybetti
    • Bodrumdaki çatışmada şarkıcı Hacer Tülü hayatını kaybetti
    • Bodrumdaki çatışmada şarkıcı Hacer Tülü hayatını kaybetti

    Olay, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Bodrum ve İstanbul’da eğlence mekanları bulunan Sürensoy hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu 3 saat sonra Manisa’nın Akhisar ilçesinde otomobilde yakalanıp Bodrum’a getirildi. Olayda hayatını kaybeden Sürensoy ve Tülü’nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    VURULDUĞUNDA ÜZERİNDEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI

    Otopsinin ardından vurulduğunda üzerinden kardeşinin kimliği çıkan Sürensoy’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine, Tülü’nün cenazesi ise ailesinin bulunduğu İzmir’e gönderildi.

    Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman da saldırının olduğu mekana giderek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yakından takip etti. Polisin olayda hayatını kaybeden Ali Ekber Sürensoy’un alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı üzerinde durduğu öğrenildi. Sürensoy’un olay anında yalnız olduğu belirtildi.

    Kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü’nün olayla bir bağlantısı olmadığı, arkadaşıyla birlikte eğlendiği mekandan çıkarken kurşunlara hedef olduğu anlaşıldı. Tülü’nün birlikte gezdiği kız arkadaşı ile önce Gümbet’teki bir eğlence mekanına gittikleri buranın kapanmasından sonra ise olayın meydana geldiği eğlence mekanına gelip buradaki 'after partiye' katıldığı, çıkışta ise kurşunlardan birine hedef olduğu belirlendi.

    VÜCUDUNA 10 KURŞUN İSABET ETMİŞ... SİLAHLAR HENÜZ BULUNAMADI

    Olayda yaşamını yitiren diğer kişi olan Ali Ekber Sürensoy’ın vücuduna ise 10 kurşunun isabet ettiği, olay yerinde 21 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Olayda 2 tabanca ile ateş edildiği üzerinde durulurken, kesin sonucun Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Olayda kullanılan silahların ise henüz bulunmadığı öğrenildi.

    OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE GELMİŞLER

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayla ilgili çok sayıda kamera kaydını da inlemeye başladı. Birçok işletmedeki kamera kayıtlarına da incelenmek üzere el konuldu. İncelenen kamera kayıtlarında silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O.’nun olaydan bir gün önce daha önce İstanbul’dan tanıdıkları C.E.’nin yanına geldikleri tespit edildi.  Olay anında C.E.’nin de mekanın içinde bulunduğu iddia edildi.

    Sır perdesi aralanıyor... Saldırganlar bir gün önce gelmişler, yarım saat önce mekana girmişlerSALDIRIDAN YARIM SAAT ÖNCE MEKANA GİRMİŞLER

    Saldırganların olay gecesi de Gümbet Mahallesi’nde gelip eğlence mekanın bulunduğu caddeye araçlarını bıraktıkları ve olaydan 30 dakika öncesinde mekanda eğleniyormuş gibi giriş - çıkış yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin mekanın kapısında Ali Ekber Sürensoy’u gördüklerinde ateş etmeye başladıkları, ardından da koşarak uzaklaştıkları tespit edildi.

    Sır perdesi aralanıyor... Saldırganlar bir gün önce gelmişler, yarım saat önce mekana girmişlerBİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

    4 şüphelinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemleri sürerken C.E. de gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.

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