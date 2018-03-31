Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bodrum sahilinde şaşırtan görüntü: Matkap!

    Bodrum sahilinde şaşırtan görüntü: Matkap!

    (İHA)
    31.03.2018 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Turizm beldelerinde turistlere rahatsızlık veren hanutçulardan sonra şimdi de sahilerde işportacılar türedi. Bodrum’da sahil kenarında güneşlenen turistlere matkap satmaya çalışan seyyar satıcılar görenleri şaşırttı.

    Bodrum'un deniz ve güneşiyle ünlü Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen turistlere yaklaşan 3 kişi, ısrarla matkap satmaya çalıştı. Güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar ile az sayıdaki turist, matkap satmaya çalışanların ısrarı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sahilde güneşlenen vatandaşlar ve turistler durumdan rahatsız olurken, matkap satan 3 kişi güneşlenen turistlere "Matkap isteyen var mı?" şeklinde bağırarak kutu içindeki matkapları satmaya çalıştı. 3 işportacı fotoğraflarının çekildiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı. 

    İlçede turizm sezonu yaklaştıkça seyyar satıcılar, hurdacılar ve dilencilerde artış görülürken, esnaf ve vatandaşlar yetkililerin bu gibi durumları sezon başlamadan kontrol altına alması gerektiğini belirtti.

    Etiketler: sahil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri