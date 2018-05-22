Bodrum merkezli haraç çetesi operasyonunda 13 gözaltı

Bodrum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki 'Barlar Sokağı' ile Gümbet Mahallesi 'Barlar Sokağı'nda bulunan eğlence mekânları ve çeşitli işletmeler ile bazı mağazalardan tehdit ve silah zoru ile para alıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yönelik, bu sabah operasyon düzenlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Bodrum, Muğla ve ilçeleriyle bazı illerde önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi de aranıyor.

Şüphelilerin sorguları sürüyor.