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    Bodrum merkezli haraç çetesi operasyonunda 13 gözaltı

    DHA
    22.05.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesiyle bazı illerde, eğlence mekânları ve mağazalardan tehditle para alıp haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

    Bodrum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki 'Barlar Sokağı' ile Gümbet Mahallesi 'Barlar Sokağı'nda bulunan eğlence mekânları ve çeşitli işletmeler ile bazı mağazalardan tehdit ve silah zoru ile para alıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yönelik, bu sabah operasyon düzenlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Bodrum, Muğla ve ilçeleriyle bazı illerde önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi de aranıyor.

    Şüphelilerin sorguları sürüyor.

     

    Etiketler: haraç çetesi , gündem
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