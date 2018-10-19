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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Bodrum Kalesi’nde faciadan dönüldü

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Bodrum Kalesi’nde faciadan dönüldü

BİRİNCİ derece arkeolojik SİT alanında yer alan Bodrum Kalesi’nde yapılmak istenen restorasyon iptal edildi.

Bu kez mahkeme kararı yıkım başlamadan geldi. Muğla 2’nci İdare Mahkemesi, dünyanın ikinci büyük arkeoloji müzesi olan ve UNESCO’nun Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Listesine aday olan Bodrum Kalesi için oybirliğiyle “Korunarak gelecek nesillere aktarılmalı” kararı aldı.

‘ÖRNEK BİR KARAR GELDİ’

TMMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şahabettin Doğan, “Bodrum Kalesi’nde bilimsel bir plan dahilinde restorasyon yapılmasına karşı değiliz. Ama burası birinci derece arkeolojik sit alanı ve kalenin ortasına radye temel üzerine çelik konstrüksiyon bir teşhir salonu yapmak istediler. Oysa bunun altında Kral Mausolos’un sarayının temeli bulunuyor. Biz buna dava açmıştık. İmalatlar sürüyordu. Mahkeme kararının yıkımdan sonra gelmesinden korkmuştuk ama örnek bir karar geldi ve sevindik” dedi.

‘GÜÇLENDİRME TAMAMLANMALI’

Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gamze Türk ise “Biz bu sağlamlaştırmaya değil, henüz kazısı tamamlanmamış arkeolojik sit alanı üzerinde yapılması planlanan iki büyük yapıya itiraz ettik. Ancak mahkeme kararı bir bütün olduğu için proje bu kararla tümden durmuş oldu. Bu güçlendirmenin tamamlanması için bakanlığın acilen kurula başvurup karar aldırması lazım. Yeni müzenin de kale dışında ayrı bir yerde yapılması gerekir” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir, Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı İşine karşı dava açmıştı. Birlik, 1. derece arkeolojik SİT alanı olan kale içinde hiçbir şekilde yapılaşma olmaması, bilimsel kazı çalışmaları dışında kazı yapılmaması gerekirken projenin 10 bin 700 metrekarelik inşaat nedeniyle hafriyat, yıkım ve yeni imalatlarla geri dönüşü olmayan hasarlara neden olacağı vurgulanmıştı. Projede kamu yararı olmadığı gibi uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çekilmiş, Bakanlık iddiaları reddetmişti.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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