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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Musa KESLER
14.12.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Bodrum cinayetinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Bodrum cinayetinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı

Bodrum’da işadamı Ali Özdemir’in, ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Özbelen’in kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, Özbelen’e ‘haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. 

İddianemede ayrıca, kayınpederi Arif Sobacı ve baldızı Kübra Sobacı’nın ‘kasten öldürmeye yardım etmek’, kayınvalidesi Fatma Sobacı’nın ise ‘suç delillerini yok etmek’ suçlarından cezalandırılması istendi. Özbelen’in eşi Tuğba Özbelen hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Bodrum’u sarsan cinayet 6 Ocak’ta Bodrum’da yaşanmıştı. İşadamı Mustafa Özbelen, eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği ortağı Ali Özdemir’i öldürmüş, cesedini de ormanlık alana atmıştı. Özbelen, olaydan yaklaşık bir hafta sonra savcılığa giderek teslim olmuş ve olayı itiraf etmişti. Savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. Davanın iddianamesinde olaya ilişkin bütün detaylar anlatıldı.

CİNAYETİ 1 HAFTA PLANLADI

İddianameye göre Özbelen, eşi ile ortağı arasındaki ilişkiyi 28 Aralık 2017’de telefon mesajlarını görünce öğrendi. Bu andan itibaren de ortağını öldürme planları yapmaya başladı. Durumdan kayınpederi Arif Sobacı’yı da haberdar eden ve ortağını öldüreceğini söyleyen Özbelen, ‘Bu namus meselesidir’ diyen kayınpederinin de desteğini aldı.  Ortam dinleme cihazları ve casus programlar satan bir firma ile de temasa geçti. Bu süreçte ortağı Ali Özdemir’e ait silahı onun aracından haberi olmadan alarak plan yaptı.

Özbelen, 5 Ocak eşi Tuğba tarafından kahvaltı için tost almaya gönderildi. Tuğba da bu sırada Ali Özdemir’i eve çağırdı. Mustafa Özbelen, eşinin mesajlarını takip ettiği için, evden çıktıktan sonra bahçese gizlenerek biraz bekledi. Bir süre sonra pencereden içeri bakarak Ali ile eşinin kendisini aldattığını gördü. Hiçbir şey olmamış gibi tost almaya gitti ve ardından da hep birlikte kahvaltı yaparak evde ayrıldılar.

EŞİNİN AİLESİ YARDIM ETTİ

Özbelen; eşi, baldızı ve bir grup arkadaşı ile 6 Ocak gecesi bir barda eğlendiler. Özbelen, o gece baldızı Kübra Sobacı’ya “Yarın ablana bir sürpriz yapacağım” diyerek eşi Tuğba Özbelen’i sabah erkenden evden çıkarmasını istedi. Baldızı da bunu kabul etti. Eğlence bitince Mustafa Özbelen, Tuğba Özbelen ve Ali Özdemir birlikte eve geldiler. Ali Özdemir, salondaki üçlü kanepeye uzandı. Daha sonra da “Uyuyacağım, üstümü çıkarsam hiç uyuyamam. Sabah 09.00’da beni uyandırın. Sizi seviyorum, siz de beni sevin” diyerek kanepede uyumaya başladı. O günün sabahında Mustafa Özbelen erkenden uyandı ve baldızını uyandırdı. Sobacı, akşam konuştukları şekilde ablası Özbelen’i kahvaltıya götürmek için uyandırdı. İki kardeş hazırlandılar. Evden çıkarken Özbelen, kanepede uyuyan Ali’nin yanına yaklaştı. “Ali biz gidiyoruz” dedi. Ali de “Tamam” diyerek el salladı ve tekrar yattı. Kızkardeşler 08.30 civarında evden ayrıldı.

UYKUDA ÖLDÜRDÜ

Bu sırada, Mustafa Özbelen de aşağı kata inerek kanepede uyuyan Özdemir’in yanına yaklaştı. Önceden arabasından aldığı silahla kafasına ateş etti. Daha sonra da kayınpederi Sobacı’yı aradı. “Musluklar su kaçırıyor” diyerek cinayeti gerçekleştirdiğini ima etti. Ardından kayınpederi olay yerine geldi. Özdemir’in cesedini arabaya koyarak ormana attılar. Arif Sobacı, evine döndükten sonra eşi Fatma Sobacı’ya olayı anlattı. Eşi üzerindeki kanlı elbiseleri yıkadı.

İNTİHAR NOTU ELE VERDİ

Olaydan sonra bunalıma giren Mustafa Özbelen, 11 Ocak’ta intihar girişiminde bulundu. Üzerinden “Ali Özdemir sen bizi mahvettin, seni herkes adam sanırdı, herkese soruyorum, karınıza ‘Abilik yaparım’ diye asılan birine adam denilir mi?” yazılı not çıkınca, polis Özdemir’in cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirdi ve soruşturmayı derinleştirdi. 15 Ocak’ta da Özbelen savcılığa giderek teslim oldu ve herşeyi anlattı. Özbelen, olayı planlamadığını iddia etse de savcılık soruşturma sürecinde olayın planlı olduğu kanaatine vardı. İddianameye göre baldız Sobacı da cinayet işleneceğini bilerek eniştesine yardım etti. Sanıklar olayın birinci yıldönümüne denk gelen önümüzdeki Ocak ayının ilk haftasında hakim karşısına çıkacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.12.2018) 2
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Musa KESLER
Musa KESLER
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