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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.07.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Bodrum alarmda! Sırayla nöbet tutuyorlar

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Bodrum alarmda! Sırayla nöbet tutuyorlar

Bodrum'un Umurça Mahallesi'nde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan kişi, aileleri tedirgin ediyor. 2 bekçinin görevlendirildiği mahallede sırayla ellerinde sopa nöbet tutan birçok kişi, şüphelinin yakalanmasını istiyor.

Umurça Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı. Tedirgin olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahallede 2 bekçi görevlendirildi. Bekçilerin yetersiz kaldığını düşünen mahalleli, gruplar halinde nöbet tutmaya başladı. Olaydan kadın ve çocukların daha fazla etkilendiğini söyleyen mahalleli, şüphelinin en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Yaklaşık bir aydır sıkıntı yaşadıklarını belirten Alper Arslan, "Bir sorunumuz var. Hırsız mı, sapık mı, o da belli değil. Herhangi birinin parasını, cüzdanını da çalmadı. Kendi canımızı da geçtik kız kardeşimiz, annemiz, çocuk çoluğumuz var. Mahallece ayaktayız. Huzursuzuz, sorunlarımız büyük. Biz buradan emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, valimize ve tüm büyüklerimize sesleniyoruz. İki bekçi kardeşimiz var. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama 2-3 bekçi ile olacak iş değil. Daha fazla ekipler mahallemize yönlendirilirse daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 30 basamak merdiven var benim evimin altında 3 katlı en altta oturuyorum ben adam benim evime kadar girdi. Kız kardeşim bir odada yatıyor, bir odada ben yatıyorum, bir odada annem yatıyor. Hepimizi izledi. Ne yaptığını bilmiyoruz artık. Allah'tan uyandım odaya girmeden ve kovaladım ama öyle bir kaçıyor ki yakalamak mümkün değil. Adam evlerin bahçelerine girip rahat rahat kapıları tekmeliyor. Biz bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bütün mahalle sabah kadar uyumayıp nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Bodrum alarmda Sırayla nöbet tutuyorlar
'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Bir diğer mahalle sakini Şenol Kurusıkı ise şüphelinin en az 10 eve girdiğini ileri sürerek, "Benim kayınvalidemin evine de saat beş gibi geliyor ve bakıp gidiyor. Biz zaten onu yakalasak kendimiz halledeceğiz ama yakalayamıyoruz. Genelde sabahları 4-5 gibi geliyor. Biz de burada 4-5 grup olarak her gece nöbet tutuyoruz. Gençler ve büyükler hep birlikte sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Yetkilerden bu kişinin bir an önce bulunması için yardım istiyoruz" dedi.

Bodrum alarmda Sırayla nöbet tutuyorlar
Mahalledeki bir parkta nöbet tutan Sadettin Koçyiğit de, "Yaklaşık 1,5 aydır mahallede herkes tedirgin. Değişik insanlar kapılarına vurulduğunu söylüyor. Bir anda piyasaya çıkıyor, sonra kayboluyor. Benim de evin kapısına vurdu, ben de gördüm ama herhangi bir zarar verdiği, birebir karşı geldiğini görmedik ama herkes tedirgin. Alt mahalle olsun, bu civarda olsun herkes tedirgin" ifadelerini kullandı.

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