Bodrum açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'dan yasa dışı yollarla lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Karaburun' gemisi ekibi, bugün saat 07.30 sıralarında Yalıkavak açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan bottaki 27'si Filistin, 12'si Suriye ve 2'si Mısır uyruklu toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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