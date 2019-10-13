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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

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Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 5 saat arayla durdurulan iki ayrı lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.

Güney Ege'de bugün saat 02.00 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Gümbet Mahallesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu tespit etti.

Botu durduran Sahil Güvenlik ekibi, Pakistan uyruklu toplam 10 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 07.00 sıralarında yine Gümbet açıklarında tespit edilen bir diğer lastik bot da durduruldu. Bu botta da Pakistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Her iki botta yakalan toplam 18 kaçak, Turgutreis Liman'ına getirildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı lastik botlar da yedeklenerek kıyıya çekildi.

Kaçakların, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

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