BM’de reform olmazsa olmaz

İKİ CİHANDA DA DAVACI OLACAĞIZ

“FİLİSTİNLİLER, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Filistin’i ve Kudüs’ü savunmak, kadim insanlık tarihi boyunca, güzel olan, doğru olan, hak olan ne varsa hepsini savunmak demektir. İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir. İsrail yönetiminin Filistinlilere uyguladığı şiddet, hiçbir halkın, bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir. Biz insanlığın, barış merkezi olması gereken Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız.

TÜRKİYE OLARAK HAREKETE GEÇTİK

Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğini sadece 5 ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Artık Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi olmazsa olmazdır. Dünya İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarında yaşamıyor. Öyleyse şimdi reforme etmek suretiyle yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını ortaya çıkarmak gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığın düzeltilmesi konusunda harekete geçtik. Görüştüğümüz tüm liderlere bunu anlatıyoruz. Tabii bu 5 ülkenin işine gelmediği gibi, diğer liderler korkuyorlar, çekiniyorlar.

NEREDE PETROL VARSA ORADALAR

Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisi olmasına rağmen, insani yardımlarda geçtiğimiz yılın rakamları itibariyle, muhtemelen ilk sırada yer alıyor. Halbuki bizim ne Amerika ile ne Batılı ülkelerle mukayese edilir bir yanımız yok. Peki ekonomik, siyasi ve askeri güç geldiğinde birbiriyle yarışan, 10 katımız büyüklüğünde devletler, niye insani yardım denildiğinde gerimize düşüyor dersiniz? Bunlar nerede altın varsa, elmas varsa, petrol varsa, oradalar.

SİLAHLARI PKK’LILARDAN TOPLADIK

Buna karşılık aynı kesimler, Suriye’de yaptıkları birkaç saatlik operasyonda bilmem kaç yüz milyon dolarlık bomba kullanmış olmayı böbürlenerek anlatıyorlar. İnsanları öldürmek için harcadıkları paranın onda birini insanları yaşatmak için harcasalar bütün bu sorunlar çözülecek. 5 bin TIR silah oraya geliyor. 2 bin kargo uçağıyla silah geliyor. Bunlar kime karşı geliyor? Türkiye’ye karşı geliyor. Sorduğumuz zaman, ‘Biz hepsinin seri numaralarını aldık, savaş bitince bu silahları alıp gideceğiz’ diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Irak’ta hiçbir silah almadınız. Daha sonra bu silahların bir kısmını PKK’lıların elinden topladık.” ◊ Özgür ALTUNCU

DÜNYAYA ‘ONE MİNUTE’ ÇAĞRISI

BİZ Davos’ta ‘One minute’ derken sadece kendimizin değil, milletimizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Filistin meselesine vicdani bakış sahibi herkesin hissiyatını dile getirdik. Ne zaman ki insanlığın tamamı zalimlere ‘one minute’ deme noktasına gelirse işte o zaman bu zulüm bitme sürecine girmiş demektir. Bir İsrail seyahatim oldu. Zaten bir kere gittim. O zaman Şaron Başbakan. Filistin tarafına geçeceğiz. Bize çile çektirdiler. Arabayı aradılar, vesaire. Yarım saat oyaladılar. Bırakıp dönmek mümkün değil, onu da yapamıyorsun. Fakat ikili görüşmede enteresan bir şey anlattı Şaron. Sonra malum çile çekti. Söylediği şuydu: ‘Hayatta en çok zevk aldığım şey, Filistinlileri öldürürken tank üzerindeki görevimdi.’ Düşünebiliyor musunuz?

SURİYELİLERE 31 MİLYON DOLAR

3 milyar Euro ve ardından bir 3 milyar yardım sözü verdi. Kim? Batı. Ayrıca AB, tam üyelik müzakerelerimiz çerçevesinde yapmaları gereken ama sürekli geciktirdikleri, serbest dolaşım hakkı ve fasılların açılması başta olmak üzere çeşitli konularda ilerleme taahhüdünde bulundular. Biz ülkemizde hâlâ 3.5 milyon kardeşimizi misafir etmeyi sürdürüyoruz. En ufak bir tereddütümüz yok. Yardım gelse de gelmese de biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız yardım ne oldu biliyor musunuz? 31 milyon dolar oldu. Şu ana kadar verdikleri 1 milyar 820 bin Euro. Söz verilen, 6 milyar Euro. İşte Batı bu. Onun için Batı’yı iyi tanıyalım. İyi bilelim. Ve biz iyi biliyoruz. İyi tanıdım, 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’mda...

ÖDÜL ALANLAR

Kudüs Platformu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri bu yıl 4 isme verildi. İsveç’ten Kudüs’e yürüyüş yapan İsveçli Benjamin Ladraa, 1987 yılında Mossad tarafından katledilen Filistinli karikatürist Naci El Ali, Endonezyalı aktivist Nur Fitri Taher ile Filistinlilerin evlerini yıkan İsrail buldozerinin altında kalarak yaşamını yitiren Amerikalı aktivist Rachel Corrie. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki törende Corrie’nin annesi Cindy ve babası Craig Corrie, ödülü Erdoğan’ın elinden aldı.