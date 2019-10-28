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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BM tezeği keşfetti: Kalorisi linyitin iki katı

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BM tezeği keşfetti: Kalorisi linyitin iki katı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın biyokütle projesinde tezeğin enerji verimiyle ilgili aldığı sonuçlar Meclis’te milletvekillerini şaşırttı. BM Enerji ve Çevre Uzmanı Ayşen Toksöz, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu’nda uygulamadaki projelerini anlattı.

Komisyon tutanaklarına yansıyan değerlendirmeler özetle şöyle:

ATIK AMA NİMET

Ayşen Toksöz (Uzman): Projenin amacı, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanması. Enerjimizin yüzde 75’ini ithal ediyoruz. Biyokütle elimizde halihazırda var olan bir nimet, bir atık. Yeri geliyor tarlaların kenarında yakılıyor, yeri geliyor tarlada çürümeye bırakılıyor. Bu kadar katma değeri yüksek bir artığın doğru değerlendirilmesi amacıyla bu projeyi yapıyoruz.

Arslan Kabukcuoğlu (İYİ Parti Eskişehir Milletvekili): Sanki böyle aslımıza döneceğiz gibi oluyor. Tezekle ilgili çalışma yapılmış mı?

Toksöz: Türkiye’de biyokütle çalışmalarının içerisinde tezek mutlaka yer alıyor.

Kabukcuoğlu: Linyitle kıyaslanırsa kalori değeri hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?

Toksöz: Tezek için de 4 bin civarında.

Kabukcuoğlu: Vallahi, ben ayçiçeğini falan biliyorum da. ‘2 katı’ deyince sanki rakam bana biraz yüksek gibi geldi.

Toksöz: Bu veriler tamamen BM UNIDO uzmanlarının çalışmalarıyla bulunmuş değerler.

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş (Düzce Üniversitesi): Petrolümüz yok diye hiç dövünmemize gerek yok. Yerüstü kaynaklarını değerlendirmemiz gerekiyor.

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