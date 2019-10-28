BM tezeği keşfetti: Kalorisi linyitin iki katı
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın biyokütle projesinde tezeğin enerji verimiyle ilgili aldığı sonuçlar Meclis’te milletvekillerini şaşırttı. BM Enerji ve Çevre Uzmanı Ayşen Toksöz, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu’nda uygulamadaki projelerini anlattı.
Komisyon tutanaklarına yansıyan değerlendirmeler özetle şöyle:
ATIK AMA NİMET
Ayşen Toksöz (Uzman): Projenin amacı, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanması. Enerjimizin yüzde 75’ini ithal ediyoruz. Biyokütle elimizde halihazırda var olan bir nimet, bir atık. Yeri geliyor tarlaların kenarında yakılıyor, yeri geliyor tarlada çürümeye bırakılıyor. Bu kadar katma değeri yüksek bir artığın doğru değerlendirilmesi amacıyla bu projeyi yapıyoruz.
Arslan Kabukcuoğlu (İYİ Parti Eskişehir Milletvekili): Sanki böyle aslımıza döneceğiz gibi oluyor. Tezekle ilgili çalışma yapılmış mı?
Toksöz: Türkiye’de biyokütle çalışmalarının içerisinde tezek mutlaka yer alıyor.
Kabukcuoğlu: Linyitle kıyaslanırsa kalori değeri hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?
Toksöz: Tezek için de 4 bin civarında.
Kabukcuoğlu: Vallahi, ben ayçiçeğini falan biliyorum da. ‘2 katı’ deyince sanki rakam bana biraz yüksek gibi geldi.
Toksöz: Bu veriler tamamen BM UNIDO uzmanlarının çalışmalarıyla bulunmuş değerler.
Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş (Düzce Üniversitesi): Petrolümüz yok diye hiç dövünmemize gerek yok. Yerüstü kaynaklarını değerlendirmemiz gerekiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle